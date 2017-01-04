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رقم الخبر: 184164 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 17:18 الاقسام: منوعات  
بيتزا بأوراق الذهب 24 قيراط.. على لائحة الطعام الفاخر

بيتزا بأوراق الذهب 24 قيراط.. على لائحة الطعام الفاخر

يقدم أحد مطاعم مانهاتن بنيويورك بيتزا خاصة أطلقوا عليها اسم (24 قيراط)، بحسب ما يظهر في قائمة الطعام الخاصة بالمطعم.

ويتألف الطبق (24 قيراط) الذي يقدمه مطعم (إندستري كيتشن)، الواقع على شاطئ (إيست ريفر) ومنطقة ساوث ستريت سيبورت في مدينة نيويورك، من أوراق الذهب 24 قيراط، بالطبع القابلة للأكل والهضم، وجبنة ستيلتون البيضاء وكبد الإوز والكمأ وكافيار أوسيرتا الغالي الثمن.

وبحسب ما جاء في موقع (تاون آند كانتري)، فقد تم استيراد أوراق الذهب 24 قيراط، من الإكوادور وجبنة ستيلتون البيضاء من إنجلترا وكبد الإوز والكمأ من فرنسا والكافيار من بحر قزوين.

ويبدو أن المطعم يستهدف الزبائن الأثرياء في حي المال في مانهاتن حيث يأتي الأثرياء من مختلف أنحاء العالم، إذ يبلغ سعر الطبق (24 قيراط)، الذي يقدمه المطعم الذي يقدم أيضا قطع اللحم الستيك ومجموعة متنوعة من المأكولات البحرية 2000 دولار فقط

وهذا يعني أنه إذا تم تقطيع قرص البيتزا إلى 8 قطع، فإن سعر القطعة الواحدة يصل إلى 250 دولارا وبالتالي فإن اللقمة الواحد سعرها 50 دولارا.

والطبق بحد ذاته أقرب إلى الفطيرة منه إلى البيتزا، لكن صنعه على طريقة البيتزا ربما تجعل الإقبال عليه أكثر من باقي الفطائر.

على أي حال، إذا أردت تناول طبق (24 قيراط) ينبغي أن تطلبه قبل 24 ساعة، وبالتأكيد فإن تناوله لن يستغرق طويلا.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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