رغم ذلك والعالم مشحون بأجواء التفاؤل والتشاؤم لمقدم هذا الرئيس المثير للجدل.. واحد يقول أنه سيعلن الحرب على الدولة الفلانية.. آخر يقول سيطرد المسلمين من أمريكا.. لا يا جماعة لا تخافوا أنه سيطرد المكسيكيين فقط!! شو بتقولو أيها الأحبة إذا قلت لكم أنه حتى أخواننا اللي من أصول بوركينية فاسوية أيضاً خايفين؟! يقولون عندما يستلم «ترامسود» الحكم سيعادي السود!! وخصوصاً «البراكنة الفواسوة» وسيعلن عن مكافأة مغرية لمن يقبض أو يساعد في القبض على بوركيني فاسوي!! يا لهوي..

طبعاً ستقولون لي أحبتي أن القصابين هجموا على غابة لذبح ما فيها من غزلان.. فرأوا جرذاً هارباً.. فقالوا له على مهلك.. أنهم لا يطلبونك بل يبحثون عن الغزال.. فرّد عليهم وهو يلهث ويواصل الجري.. يا جماعة أنا لما اثبت نفسي أنني جرذ يكون جلدي قد وصل الى الدبّاغ..

المهم أحبائي أعود لأصل «الدوشة» اللي تفعلها وسائل الإعلام هذه.. ترامب سيتحالف مع روسيا وسيعلن الحرب على الصين!! منين؟! فين؟! يقولون أنه سيشعلها من جهة البحر الهادي!!.. طيّب.. ربما يغيّر ترامب رأيه عندما يسمع الست «مجّودة» وهي تغني لو: «حبك هادي»..

بصراحة أحبتي أنا لا أتمالك نفسي من الضحك عندما أقرأ تحليلات وآراء هيك كتّاب وهيك اعلاميين.. مهمتهم الرئيسية هي اثارة القلق وخلط الأوراق واللعب على أعصاب الناس.. وإذا أردتم أن تشاطروني الضحك فإليكم أحد هذه التحليلات.. أو لنقل «الأماني».. يقولون أن ترامب سيتحالف مع النتن ياهو.. وسيحارب ايران!!..

لا أدري أحبتي هل ستضحكون أو تطالبون أصحاب تلك الآراء بأدلة بأن الرئيس الأمريكي بشكل عام طبقاً لما عرفناه عن أمريكا ورؤسائها.. أنه هو الآمر الناهي الوحيد في الملفات الستراتيجية؟! وأنه يمكن له أن «يحل ويربط» في القضايا الكبرى!!..

والمسألة الثانية أظن أنكم ستطالبون بدليل على أن الرؤساء السابقين المتحالفين ستراتيجياً مع الكيان الصهيوني كانوا قادرين على ضرب ايران ولكنهم لم يفعلوا.. لأنهم منصفين وانسانيين ويخافون الواحد القهّار ويوم الحساب!!..

يا جماعة الطاقم اللي حسبها كويس ونصح كارتر وريغن وبوش وصولاً الى أوباما بأن الحرب على ايران خاسرة.. نفسه سينصح وسيمنع.. المسألة مش مسألة أخلاق..