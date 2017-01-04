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رقم الخبر: 184160 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 16:38 الاقسام: محليات  
بروجردي يلتقي في دمشق وزير الخارجية ورئيسة مجلس الشعب السوري

بروجردي يلتقي في دمشق وزير الخارجية ورئيسة مجلس الشعب السوري

التقى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي اليوم الاربعاء، وزير الخارجية السوري وليد المعلم ورئيسة مجلس الشعب هدية عباس وبحث معهما حول قضايا المنطقة.

وبعد لقائه اليوم الرئيس السوري بشار الاسد، اجتمع بروجردي مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم واستعرض معه قضايا المنطقة والانتصارات الاخيرة في سورية.

كما اجتمع بروجردي والوفد المرافق له مع رئيسة مجلس الشعب السوري هدية عباس وهنأها بالانتصارات التي حققها الجيش السوري في حلب.

ووصل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي امس الثلاثاء الى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد برلماني.

 

علاء الدين بروجردي وهدية عباس علاء الدين بروجردي وهدية عباس
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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