وقالت الخلية في بيان، إنه "من خلال تعاون مديرية الاستخبارات العسكرية وقيادة عمليات قادمون يا نينوى في تحديد اهداف نوعية منتخبة بدقة، نفذت طائرات القوة الجوية العراقية سلسلة ضربات جوية دمرت فيها مواقع للعدو وألحقت بهم خسائر كبيرة".

واضافت الخلية، أن "الضربات اسفرت عن تدمير مقر وبرج اتصالات لعصابات داعش الارهابية في منطقة حاوي الكنيسة الجانب الأيمن، وتدمير مخزن للاسلحة في حي المأمون من الجانب الأيمن، وكذلك تدمير مخزن للعبوات الناسفة ومواد متفجرة في قرية البوسيف في الجانب الأيمن ايضا".

وتابعت الخلية، أن "الضربات اسفرت ايضا عن تدمير معمل تفخيخ للعجلات في قضاء تلعفر - الحي العسكري، وتدمير مخزن للاعتدة والاسلحة في الجانب الأيمن حي المنصور قرب دورة السواس، وتدمير معمل لصناعة الصواريخ وقنابر الهاون في الموصل الجانب الأيمن، وتدمير معمل لتفخيخ العجلات في الحي العسكري بقضاء تلعفر".

واوضحت الخلية، أن "الضربة دمرت ثلاث عجلات مفخخة (شاحنه قلاب /خباطة سمنت /كيا براد) في طريق تلعفر / العياضية داخل حقل دواجن، ومعامل عدد (٢) لصناعة قنابر الهاون في تلعفر/حي المثنى، ومخزن للاسلحة والاعتدة في ناحيه القيروان وتدمير (٧) عجلات و (٢) شفل مدرع في قرية عين طلاوي".

وتشهد محافظة نينوى منذ 17 تشرين الأول 2016 عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها تنظيم "داعش" في حزيران 2014، وحققت القوات العراقية المشتركة تقدما ملحوظا أفضى إلى تحرير عدد من المدن والمناطق، وسط تعهدات حكومية بالحفاظ على البنى التحتية وإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة.







