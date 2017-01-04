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رقم الخبر: 184158 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 16:23 الاقسام: عربيات  
إصدار قرار بإغلاق القناة الأولى للتلفزيون السوري وإذاعة صوت الشعب

إصدار قرار بإغلاق القناة الأولى للتلفزيون السوري وإذاعة صوت الشعب

تناقلت بعض المصادر الإعلامية أن وزارة الإعلام السورية بصدد إصدار قرار يقضي بإغلاق القناة الأولى في التلفزيون العربي السوري «الأرضية»، وإذاعة صوت الشعب بتاريخ 7/1/2017.

ونقلا عن "شام تايمز" فإن القرار واجه انتقادات واسعة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومن قبل العاملين بالتلفزيون السوري معتبرين أن القرار خاطئ، وتساءل الكثيرون كيف يمكن إغلاق القناة الأم – في التلفزيون العربي السوري.

وأكدت المصادر أن إغلاق القناة وإذاعة صوت الشعب يأتي بهدف ضغط النفقات.

يذكر أن القناة الأولى في التلفزيون السوري والتي تبث منذ 56 عاماً هي القناة الأولى في سوريا وتعتبر من أوائل القنوات التلفزيونية في الشرق الأوسط من حيث تاريخ الافتتاح، حيث بدأ إرسال القناة الأرضية في التلفزيون السوري عام 1960.

والجدير بالذكر أيضاً أن إذاعة صوت الشعب إذاعة حكومية سورية تبث من العاصمة دمشق، وافتتحت عام 1979، كإذاعة خدمية تهتم بأخبار المحافظات السورية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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