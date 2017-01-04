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رقم الخبر: 184157 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 15:51 الاقسام: اقتصاد  
"إنبكس" اليابانية تنافس على تطوير حقل " آزادكان" النفطي في إيران

"إنبكس" اليابانية تنافس على تطوير حقل " آزادكان" النفطي في إيران

ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء يوم الأربعاء إن شركة "إنبكس كورب" اليابانية ضمن المتنافسين على تطوير حقل آزادكان النفطي في جنوب غرب إيران.

ونقلت كيودو عن نور الدين شاهنازي زاده مدير شركة الهندسة والتنمية النفطية الإيرانية قوله إن إنبكس أكبر مطور للطاقة في اليابان مرشح قوي للمشروع بعد توقيعها مذكرة تفاهم لبحث تطوير حقل آزادكان النفطي.
وذكرت كيودو أنه ستجري مزايدة في الربع الأول تقريبا من هذا العام.
وامتنع متحدث باسم إنبكس عن التعليق على التقرير الذي قال أيضا إن توتال الفرنسية ورويال داتش شل وبتروناس الماليزية وشركة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) وقعوا مذكرات تفاهم مماثلة.
واضطرت إنبكس في عام 2010 للتخلي عن حصة في حقل آزادكان النفطي بسبب الحظر الغربي على إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
ووقع اختيار إيران على 29 شركة عالمية للسماح لها بالتقدم لمشروعات نفط وغاز باستخدام نموذج عقود البترول الإيرانية الجديدة التي تحوي قيودا أقل بما في ذلك خمس شركات يابانية هي إنبكس وايتوشو كورب وشركة اليابان للتنقيب البترولي (جابكس) وميتسوبيشي كورب وميتسوي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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