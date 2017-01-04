افادت وكالتا اينترفاكس وايتارتاس الروسيتان للانباء ان المفاوضات الخاصة بالسلام في سوريا بين ممثلي الحكومة ومجموعات المعارضة ستبدأ في الثالث والعشرين من كانون الثاني/يناير الحالي في العاصمة الكازاخية آستانة.

وجاء في النبأ الذي تناقلته الوكالتان الروسيتان اليوم الاربعاء انه وفق البرنامج المحدد ستستغرق المحادثات في آستانة يومين وسيتجه على اثره وفد روسي الى تركيا للتشاور واجراء مزيد من التنسيقات بهدف التوصل الى نتائج في سياق الحوار السوري - السوري .

وعلى صعيد متصل قال وزير الخارجية التركي 'تشاويش اوغلو' في تصريح له اليوم الاربعاء بثه التلفزيون الحكومي في هذا البلد، ان وفدا من الخبراء الروس سيزور انقرة في التاسع والعاشر من الشهر الحالي لبحث الاجراءات بشأن اجتماع استانة؛ مضيفا ان الاجتماع الاخير سيعقد في 23 كانون الثاني /يناير.

هذا ونقلت اتيارتاس عن مساعد وزير الخارجية السوري 'فيصل المقداد' قوله بترحيب بلاده لإستئناف المفاوضات السورية - السورية .

وكانت وزارة الخارجية الكازاخية قد اعلنت في وقت سابق عن استعداد هذا البلد لإستضافة المفاوضات المذكورة.

وتقرر عقد اجتماع آستانة في سياق استراتيجية الحل السياسي للازمة السورية، خلال الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية روسيا وايران وتركيا في موسكو بتاريخ 20 كانون الاول /ديسمبر الماضي.