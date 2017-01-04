وحضر محمد حیدري المدیر العام للتبلیغ والاعلام في وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي مراسم افتتاح المعرض.

وتشارك اكثر من 300 شركة ایرانیة و60 شركة اجنبیة من تركیا والیابان والصین وكوریا الجنوبیة وایطالیا والمانیا وسویسرا وتایوان وفرنسا والامارات العربیة المتحدة واسبانیا وبلجیكا لعرض احدث اسالیبها وتقنیاتها والصناعات المرتبطة في مجال التسویق والدعایة في المعرض.

وأعلن مدیر المعرض ان عددا من الوفود التجاریة من العراق والامارات العربیة المتحدة وافغانستان والكویت والهند وباكستان وكوریا الجنوبیة وتایوان سیتقوم بزیارة المعرض وتفقد الاقسام المختلفة للاجنحة واجراء مباحثات مع الشركات الایرانیة.

ویقام المعرض الدولي للوسائل الدعائیة والإعلانیة والتسویق والصناعات المرتبطة على مساحة أكثر من 24 الف مترمربع وحتى 7 ینایر الجاري في المقر الدائم للمعارض الدولیة بطهران.