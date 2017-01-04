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رقم الخبر: 184155 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 15:57 الاقسام: اقتصاد  
افتتاح معرض الوسائل الدعائیة والإعلانیة بمشاركة أكثر من 360 شركة ایرانیة واجنبیة

افتتاح معرض الوسائل الدعائیة والإعلانیة بمشاركة أكثر من 360 شركة ایرانیة واجنبیة

افتتح الیوم الاربعاء المعرض الدولي الـ13 للوسائل الدعائیة والإعلانیة والتسویق والصناعات المرتبطة بمشاركة مئات الشركات الایرانیة والاجنبیة في المقر الدائم للمعارض الدولیة بطهران.

وحضر محمد حیدري المدیر العام للتبلیغ والاعلام في وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي مراسم افتتاح المعرض.

وتشارك اكثر من 300 شركة ایرانیة و60 شركة اجنبیة من تركیا والیابان والصین وكوریا الجنوبیة وایطالیا والمانیا وسویسرا وتایوان وفرنسا والامارات العربیة المتحدة واسبانیا وبلجیكا لعرض احدث اسالیبها وتقنیاتها والصناعات المرتبطة في مجال التسویق والدعایة في المعرض.

وأعلن مدیر المعرض ان عددا من الوفود التجاریة من العراق والامارات العربیة المتحدة وافغانستان والكویت والهند وباكستان وكوریا الجنوبیة وتایوان سیتقوم بزیارة المعرض وتفقد الاقسام المختلفة للاجنحة واجراء مباحثات مع الشركات الایرانیة.

ویقام المعرض الدولي للوسائل الدعائیة والإعلانیة والتسویق والصناعات المرتبطة على مساحة أكثر من 24 الف مترمربع وحتى 7 ینایر الجاري في المقر الدائم للمعارض الدولیة بطهران.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا
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