رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يقول إنه هناك من هناك من يسعى إلى تحويل القرارات التي ستتخذ في مؤتمر باريس الدولي إلى قرار في مجلس الامن الدوليّ واصفاً مؤتمر باريس الدولي بـ"العبثي والفارغ من المضمون"، ورئيس مجلس الأمن الدوليّ مندوب السويد يجدد دعم إنشاء دولة فلسطينية في إطار حلّ الدولتين.

وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مؤتمر باريس الدوليّ بالعبثيّ وبالفارغ من المضمون.

وفي مؤتمر للسفراء في وزارة الخارجية قال نتنياهو إنّ هناك من يسعى إلى تحويل القرارات التي ستتخذ في المؤتمر إلى قرار في مجلس الامن الدوليّ، وقال إن إسرائيل ستبذل جهوداً لمنع تمرير قرار معادٍ لها في مجلس الأمن الدولي.

من جهته، جدّد أولوف سكوغ مندوب السويد ورئيس مجلس الأمن الدوليّ دعم بلاده لإنشاء دولة فلسطينية في إطار حلّ الدولتين.

وأشار في أول مؤتمر صحافي عقده في نيويورك لمناسبة توّلي السويد رئاسة مجلس الأمن إلى أنّ بلاده تنسّق مع فرنسا بشأن عقد مؤتمر للتسوية في الشرق الأوسط في منتصف الشهر الجاري.