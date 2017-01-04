  • الأربعاء ٥ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأربعاء , يناير 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184153 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 16:04 الاقسام: عربيات  
نتنياهو: مؤتمر باريس عبثي وفارغ من المضمون

نتنياهو: مؤتمر باريس عبثي وفارغ من المضمون

رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يقول إنه هناك من هناك من يسعى إلى تحويل القرارات التي ستتخذ في مؤتمر باريس الدولي إلى قرار في مجلس الامن الدوليّ واصفاً مؤتمر باريس الدولي بـ"العبثي والفارغ من المضمون"، ورئيس مجلس الأمن الدوليّ مندوب السويد يجدد دعم إنشاء دولة فلسطينية في إطار حلّ الدولتين.

وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مؤتمر باريس الدوليّ بالعبثيّ وبالفارغ من المضمون.

وفي مؤتمر للسفراء في وزارة الخارجية قال نتنياهو إنّ هناك من يسعى إلى تحويل القرارات التي ستتخذ في المؤتمر إلى قرار في مجلس الامن الدوليّ، وقال إن إسرائيل ستبذل جهوداً لمنع تمرير قرار معادٍ لها في مجلس الأمن الدولي.

من جهته، جدّد  أولوف سكوغ  مندوب السويد ورئيس مجلس الأمن الدوليّ دعم بلاده لإنشاء دولة فلسطينية في إطار حلّ الدولتين.

وأشار في أول مؤتمر صحافي عقده في نيويورك لمناسبة توّلي السويد رئاسة مجلس الأمن إلى أنّ بلاده تنسّق مع فرنسا بشأن عقد مؤتمر للتسوية في الشرق الأوسط في منتصف الشهر الجاري.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الميادين
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0698 sec