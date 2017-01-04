قوات الجيش واللجان الشعبية يدمّرون زورقاً حربياً تابعاً للتحالف قبالة سواحل المخا غرب المحافظة وفق ما تحدث به مصدر عسكري للميادين، ويقصفون موقع الضبعة بنجران السعودية، يأتي ذلك بعد احتدام المواجهات بين الجيش واللجان مع قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في صحراء البقع بصعدة.

أفاد مصدر عسكري يمني الميادين الأربعاء بأن قوات التحالف السعودي كثّفت من قصفها الصاروخي والمدفعي على منازل المدنيين في منطقة عَيّاش بمديرية مُنَبِة الحدودية غرب محافظة صَعدة شمال اليمن، بالتزامن مع تكثيف متواصل للغارات الجوية حيث شنّت مقاتلات التحالف 12 غارة على منطقتي مَنْدَبة وآل الزَمّاح بمديرية بَاقِم الحدودية بالمحافظة ذاتها.

كذلك أفاد مصدر عسكري للميادين عن مقتل وجرح أعداد كبيرة من قوات التحالف السعودي وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في كمين محكم بصحراء البقع بصعدة والحدودية قبالة نجران السعودية خلال الساعات الماضية.

وعلى صعيد المواجهات في الداخل اليمني، فقد تحدث مصدر عسكري للميادين عن قصف الجيش واللجان الشعبية بالمدفعية تجمعات قوات هادي في السلسلة الحَمراء وأطراف مناطق المَدْفُون ومِلح والقَتَب والنُشَيْف بمديرية نِهم شمال شرق صنعاء، بالتزامن مع اسناد جوي للتحالف السعودي عن طريق استهداف مناطق بن ناجي والعَسَلات وبني شَكْوان بسلسلة من الغارات الجوية.

هذا وتستمر المعارك بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى في مناطق العِقران والقَتَب ومِلح والجبل الأبيض بالمديرية ذاتها في ظل محاولات مستمرة لقوات الرئيس هادي للتقدم دون جدوى، وفق ما تحدث به مصدر عسكري للميادين.

وفي مأرب شمال شرق اليمن، فقد تحدث مصدر عسكري يمني للميادين عن سقوط قتلى وجرحى من قوات هادي بقصف قوات الجيش واللجان الشعبية تجمعاتهم بتبة المطار بمديرية صِرواح غرب المحافظة.

وفي الجوف المحاذية لمأرب شرق اليمن فقد دمرت قوات الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية لقوات هادي ما أدى إلى مقتل طاقمها في منطقة الوَقّز التابعة لمديرية المَصْلُوب شمال المحافظة، وفق ما أفاد به مصدر عسكري للميادين.

وفي لَحْج جنوبي اليمن فتستمر المعارك بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي من جهة أخرى بمنطقة كَهْبُوب حيث تحدث مصدر عسكري يمني للميادين عن قصف الجيش واللجان الشعبية لتجمعات قوات هادي وآلياتهم بالمنطقة ذاتها.

وفي تعز المحاذية للحج جنوبي اليمن، دمرت قوات الجيش واللجان الشعبية ليل الثلاثاء زورقاً حربياً تابعاً للتحالف قبالة سواحل المخا غرب المحافظة وفق ما تحدث به مصدر عسكري للميادين، كذلك استهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعات لـ4 آليات عسكرية تابعة لقوات هادي بمفرق الحَيْمَة بمديرية الوازْعِيْة جنوب غرب المدينة.

وفي حجة غرب اليمن شنّت مقاتلات التحالف السعودي غارة جوية على مديرية مستبأ بالمحافظة مع تواصل التحليق المكثف للمقاتلات في سماء المحافظة.

وفي جبهة ما وراء الحدود قصفت قوات الجيش واللجان الشعبية موقع الضَبْعَة بنجران السعودية، يأتي ذلك بعد تدمير الجيش واللجان الشعبية لآليتين سعوديتين بموقع الشَبَكة بنجران، كما امتدت صواريخ ومدافع الجيش واللجان الشعبية لتستهدف تحصينات الجنود السعوديين في تلة عامر وموقع مُسْتَحدث خلف اتصالات عِرْق السْيُول بعسير السعودية.