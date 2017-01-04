أفادت صحيفة "الديار"، بفتح الخزانة الفولاذية للفنانة الراحلة صباح حيث عُثر على رسائل من رؤساء دول وشخصيات كبرى إضافة الى هدايا تلقتها من اكبر رجالات العالم العربي.

وتوضح الصحيفة، أن من بين تلك الهدايا ساعة ذهبية تحمل صورة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر إضافة إلى عبارة "مع محبتي وتقديري"، علما أنها نادرة من حيث نوعية الذهب ومن حيث أنها ما زالت تعمل منذ 65 عاماً، بحسب "الديار".

وبحسب ما أوضحت صحيفة "الديار"، فإنّ شركة مزاد علني شهيرة في لندن تنوي عرض الساعة على أن يبدأ سعرها بربع مليون دولار، إشارة إلى أنّ الخبراء يقدرّون بيعها بثلاثة ملايين دولار على الأقل.

إلى ذلك، قالت "الديار"، إن محمد الفايد، صاحب متاجر هارولد، عرض شراء الساعة مهما كلف السعر ووضعها ضمن زجاج مصفّح، معتقداً أن أكثر من 10 ملايين عربي سيتوجهون لرؤية ساعة عبد الناصر المهداة الى صباح.

ولفتت "الديار" إلى أنّ صباح أهدت عبد الناصر هدية ثمينة، ولكن الرئيس أنور السادات صادرها، مشيرة إلى أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ينوي فتح 3 خزنات فولاذية في منزل السادات.