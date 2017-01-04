نقلت وكالة الاناضول عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله الأربعاء، إن المحققين تمكنوا من تحديد هوية منفذ هجوم اسطنبول، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

في الوقت نفسه، أعلنت «الأناضول» أن قوات الأمن التركية ألقت القبض على 5 عناصر ينتمون إلى «داعش» في ولاية إزمير، على خلفية هذه العملية الدموية التي أسفرت عن مقتل 39 شخصا وإصابة 65 آخرين ليلة رأس السنة.

وارتفع بذلك عدد الأشخاص الموقوفين من قبل السلطات التركية على خلفية هذا الاعتداء الإرهابي إلى 21 شخصا، علما بأن الشرطة سبق وأن ألقت القبض يومي الاثنين والثلاثاء على 16 من المشتبه فيهم بالضلوع في هذا الاعتداء، حسب الوكالة.