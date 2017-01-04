أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، لوكالة «نوفوستي»، يوم الثلاثاء، أن معهد الاستشراق الروسي ينظم اجتماعا في موسكو لممثلي الكتل السياسية الفلسطينية لمناقشة تجاوز الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع ممثلون عن حركتي «فتح» و«حماس».

وأشار الغول إلى أن معهد الاستشراق أرسل دعوة لحضور الاجتماع في 15- 17 كانون الثاني/يناير الجاري، مضيفا أن المشاركين يأملون بلقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وأوضح الغول أن المناقشات ستتناول مسألة الانقسام الفلسطيني وسبل تجاوز الوضع الحالي.

يذكر، أن اللقاء السابق من هذا القبيل برعاية معهد الاستشراق ومديره، فيتالي نعومكين، عقد في موسكو عام 2011.