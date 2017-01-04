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رقم الخبر: 184099 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 12:23 الاقسام: اليمن  
جرحى بغارات سعودية على اليمن، ومقتل عدد كبير من المرتزقة

جرحى بغارات سعودية على اليمن، ومقتل عدد كبير من المرتزقة

واصل تحالف العدوان السعودي شن غاراته على مناطق متفرقة في العاصمة اليمنية صنعاء وصعدة فيما استهدفت القوات اليمنية تجمعات المرتزقة في مأرب والجوف ولحج ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير منهم، كما قتل عدد من الجنود السعوديين في نجران وجيزان وعسير.

وشن طيران العدوان السعودي 5 غارات على وادي صبر بمديرية سحار بصعدة، رافقه قصف سعودي بالأسلحة الثقيلة على منازل المواطنين في منطقة عياش بمديرية منبه بصعدة.

واستهدفت المدفعية اليمنية تجمعات لمرتزقة الرياض في تل المطار بمديرية صرواح في مأرب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، بالإضافة إلى تدمير مدرعة بمن فيها.

وفي محافظة الجوف تمكنت القوات اليمنية من السيطرة على مواقع لقوى العدوان كانوا قد تمركزوا فيها بمنطقة الخليفين بمديرية خب والشعف. وقصفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تجمعاً لآليات المرتزقة في منطقة كهبوب بلحج، محققة إصابات مباشرة.

ولم يكن وضع قوى العدوان أفضل في جبهات الحدود، حيث استهدفت القوات اليمنية تجمعاً للجنود السعوديين في رقابة السديس بنجران ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.

واستهدفت عدد من الجرافات في الطريق المؤدي إلى موقع السديس العسكري بصاروخ موجه ما إلى تدمير إحداها الأمر الذي أثار حالة من الرعب ودفع بقية الجرافات للإنسحاب.

أما في جيزان فقد قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين في مواقع المنتزه ومثلث الركبة ومركز موقع القمايم. ودمرت آلية سعودية محملة بالجنود في منفذ علب بعسير، ما أدى إلى مقتل كامل أفرادها.

 

 
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مصدر الخبر: العالم
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