  • الأربعاء ٥ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأربعاء , يناير 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184097 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 12:08 الاقسام: دوليات  
البيت الابيض يتجاهل تحذير ترامب بشأن الافراج عن معتقلي غوانتانامو

البيت الابيض يتجاهل تحذير ترامب بشأن الافراج عن معتقلي غوانتانامو

تعهد البيت الابيض الثلاثاء نقل عدد اضافي من معتقلي غوانتانامو متجاهلا طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب وقف عمليات نقل المعتقلين.

ومع اقتراب مغادرة الرئيس باراك اوباما للبيت الابيض في 20 كانون الثاني/ يناير، قال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست انه سيتم نقل مزيد من المعتقلين.
واضاف "اتوقع في هذه المرحلة مزيدا من عمليات نقل" معتقلين.
وجاءت تصريحاته بعد ساعات من نشر ترامب تغريدة قال فيها "يجب ان لا يتم الافراج عن اي معتقل آخر من غوانتانامو. هؤلاء اشخاص خطرون للغاية ويجب عدم السماح بعودتهم الى ارض المعركة".
ويضم سجن غوانتانامو حاليا 59 معتقلا لم يحاكم سوى عدد قليل منهم، بينما الوضع القانوني للعديد منهم غير محدد.
وتردد ان ادارة اوباما تفكر في نقل عدد آخر من المعتقلين قبل دخول ترامب البيت الابيض في 20 كانون الثاني/ يناير، في حين توعد الرئيس المنتخب بـ"ملء غوانتانامو بعدد من الاشخاص السيئين".
ورد البيت الابيض على سؤال حول ما اذا كان موقف ترامب سيؤثر على موقف اوباما بالقول "لا، لن يؤثر".
وتمت الموافقة على الافراج عن 20 من المعتقلين، الا ان العثور على دول تستقبلهم يستغرق وقتا.
ووعد اوباما خلال حملته الانتخابية الاولى للرئاسة باغلاق المعتقل، معتبرا ان الاعتقال بدون محاكمة لا يعكس القيم الاميركية.
الا انه واجه عوائق سياسية وقانونية فضلا عن مماطلة وزارة الدفاع ومعارضة عنيدة من الجمهوريين في الكونغرس.
ومع عرقلة اغلاق غوانتانامو ركز البيت الابيض على خفض عدد المعتقلين.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0681 sec