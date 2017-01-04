ومع اقتراب مغادرة الرئيس باراك اوباما للبيت الابيض في 20 كانون الثاني/ يناير، قال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست انه سيتم نقل مزيد من المعتقلين.

واضاف "اتوقع في هذه المرحلة مزيدا من عمليات نقل" معتقلين.

وجاءت تصريحاته بعد ساعات من نشر ترامب تغريدة قال فيها "يجب ان لا يتم الافراج عن اي معتقل آخر من غوانتانامو. هؤلاء اشخاص خطرون للغاية ويجب عدم السماح بعودتهم الى ارض المعركة".

ويضم سجن غوانتانامو حاليا 59 معتقلا لم يحاكم سوى عدد قليل منهم، بينما الوضع القانوني للعديد منهم غير محدد.

وتردد ان ادارة اوباما تفكر في نقل عدد آخر من المعتقلين قبل دخول ترامب البيت الابيض في 20 كانون الثاني/ يناير، في حين توعد الرئيس المنتخب بـ"ملء غوانتانامو بعدد من الاشخاص السيئين".

ورد البيت الابيض على سؤال حول ما اذا كان موقف ترامب سيؤثر على موقف اوباما بالقول "لا، لن يؤثر".

وتمت الموافقة على الافراج عن 20 من المعتقلين، الا ان العثور على دول تستقبلهم يستغرق وقتا.

ووعد اوباما خلال حملته الانتخابية الاولى للرئاسة باغلاق المعتقل، معتبرا ان الاعتقال بدون محاكمة لا يعكس القيم الاميركية.

الا انه واجه عوائق سياسية وقانونية فضلا عن مماطلة وزارة الدفاع ومعارضة عنيدة من الجمهوريين في الكونغرس.

ومع عرقلة اغلاق غوانتانامو ركز البيت الابيض على خفض عدد المعتقلين.



