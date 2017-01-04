بثت المدعوة حرير، حفيدة الطاغية صدام حسين، وابنة السفاح حسين كامل، وأبنة ابن أخ السادي علي كيمياوي، وأبنة أخت الجلادين عدي وقصي، وحفيدة حرامي بغداد خيرالله الطلفاح، مقطعا مصورا على موقع «يوتيوب»، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاعدام صدام، قالت فيه إنها ستظهر قريبا للحديث عن جدها ورواية تفاصيل عن حياة عائلتها.

رغم ان الفيلم كله نشاز في نشاز، الا ان الأجواء «الرومانسية» التي ظهرت فيه «سليلة» الطغاة والسفاحين والجلادين، هي الأكثر نشازا في الفيلم، فأرادت ابنة رغد «أن تكحلها عمتها»، كما يقول المثل العراقي، فـ «الرومانسية» والاحلام والهدوء والسلام والمحبة والوئام و.. هي كلمات لا معنى لها لدى عائلة جدها الطاغية، ولا لدى اشقائه، ولا لدى ابناء عمومته وأبناء أخواله، ولا لدى اولاده، فكلهم متعطشون للدماء، القتل وسفك الدماء والتلذذ بآلام الضحايا، فهذا هو ديدنهم.

ترى عن اي شيء ستتحدث للناس، «سليلة» الجريمة «حرير»، في اطلالتها «الرومانسية» الشاذة :

هل ستتحدث عن قتل ابيها حسين كامل وعمها صدام كامل وجدها كامل حسن، على يد عم زوجها علي كيمياوي، الذي لم يرحم بأبناء اخيه ولا حتى بأخيه، فذبحهم هو وخالها الأكبر عدي، وخالها الأصغر قصي، ووضعوا رؤوسهم على طبق من ذهب، وذهبوا بها الى الطاغية الأكبر جدها؟.

هل ستتحدث عن ابيها الذي عمل مرافقا لجدها، ولا يحمل اي مؤهلات علمية ولا شخيصة، سوى مؤهلات القتل والتنكيل والوحشية وأنه من قرية العوجة مسقط رأس جدها الطاغية، فأصبح الرجل الثاني في الدولة، فقصف قبة الامام الحسين (ع) وخطابه الامام (ع) قائلا: أنا حسين وأنت حسين.. ولا شيعة بعد اليوم؟.

هل ستتحدث عن خاليها الجلادين عدي وقصي، وما قاما به من جرائم يندى لها جبين الانسانية، فكم من الشباب العراقي المؤمن اكلتهم اسود ونمور الجلاد عدي، وكم من في السجون ظلما وعدوانا، حتى باتا عنوانا للوحشية والقسوة؟.

هل ستتحدث عن عم ابيها وابن عم جدها، علي كيمياوي، صاحب المهام القذرة، ففظاعاته في الكويت وضد الاكراد والشيعة، وأبناء عشيرته، لم تعد خافية على احد، فهو صاحب المقوله المجنونة: انا على استعداد ان اضحي بعشرين مليون عراقي لتحقيق اطماع الطاغية، ويكفي العراق خمسة ملايين فقط؟.

هل ستتحدث عن جدها خيرالله الطلفاح حرامي بغداد، ذلك الأمي الجاهل، الذي سرق افضل وأخصب الأراضي في بغداد وما حولها، عندما كان محافظا للعاصمة، فتحول الى «نكتة» يتندر بها البغداديون، عند الحديث عن النهب والسلب.

هل ستتحدث عن خال امها، عدنان خيرالله، الذي قتله جدها الطاغية، في حادث تحطم الطائرة، عندما كان وزيرا للدفاع، بعد اخذ الطاغية يشك بولائه له، وكيف اصبح من فتى نزق متهتك الى وزير للدفاع؟.

هل ستتحدث عن برزان ووطبان وسبعاوي، الأشقاء الأشقياء للطاغية جدها، الذين عاثوا في ارض العراق فسادا، فقتلوا ونهبوا وسلبوا وانتهكوا الحرمات، فكانوا مثالا للوحشية والسادية.

هل ستتحدث عن جدتها، التي يكفي انها ابنة حرامي بغداد وزوجة الطاغية وأم الجلادين عدي وقصي، وأم والدتها رغد، التي سرقت اكثر من 40 مليار دولار من اموال الشعب العراقي وهربت الى الاردن، لتؤلب كل مجرمي وأفاقي العالم على الشعب العراقي، وساهمت في دعم وحماية «داعش» بالمال والسلاح؟.

نقول للمدعوة «حرير»: أختفي كجدتك ساجدة عن الأنظار، افضل لك ألف مرة من الظهور بهذا المظهر المضحك، وأنت تحاولين تجميل وجه عائلتك التي «سخم» الله وجهها في الدنيا قبل الآخرة، فعائلتك مجبولة على القتل والغدر وسفك الدماء، والتشوهات التي تعاني منها هي تشوهات خلقية، ليس بمقدور حتى ابرع مخرجي العالم، ان يخفيها، لذلك من الأفضل لك ولأمك، ان تصمتا وتبتلعا عاركما الموروث، وإلا فإن فيلمك سيكون افضل فرصة، لتذكير «بعض» العراقيين، من الذين نسوا لعن جدك وآباك وأمك وكل عائلتك المشؤومة، لما ارتكبوه من جرائم بحق العراق والعراقيين، ليعودوا، شأنهم شأن الشعب العراقي، الذي لم يكف للحظة عن لعنهم، حتى يرث الله الارض ومن عليها.