نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ما قيل في بعض وسائل الاعلام بان الجمهورية الاسلامية الايرانية سوف لن ترسل الحجاج لاداء مناسك الحج في الموسم القادم، معتبرا مثل هذا الكلام بانه خاطئ.

وقال قاسمي في تصريح له اليوم الاربعاء، انه وكما اعلن فان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تستلم لغاية الآن اي دعوة لحج العام القادم من جانب الحكومة السعودية.

واكد المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الايراني قائلا، انه من الطبيعي بعد تسلم الدعوة وفي حال توفر الظروف، ستتم دراسة الموضوع واتخاذ القرار اللازم بشأنه من قبل المنظمات والمؤسسات ذات الصلة.



