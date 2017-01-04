وافق البرلمان التركي، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد ثلاثة أشهر إضافية، اعتبارا من التاسع عشر من شهر كانون الثاني / يناير الجاري.

وأعلنت الحكومة التركية، الثلاثاء، أنها ستمدد حالة الطوارئ المعمول بها فى البلاد منذ نحو ستة أشهر، ثلاثة أشهر أخرى.

وتعني موافقة البرلمان على هذا الإجراء أن الاستفتاء على النظام الرئاسي المنتظر المتوقع في آخر أسبوع من آذار المقبل سيجرى في ظل قانون الطوارئ.

وفرضت حالة الطوارئ في تركيا إثر محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 15 تموز/يوليو الماضي.

وتربط الحكومة التركية تمديد الطوارئ بمواصلة التحقيقات المتصلة بالانقلاب الفاشل، والذي اتهمت الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالمسؤولية عنه.



