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رقم الخبر: 184091 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 11:48 الاقسام: اقتصاد  
التضخم والأوضاع الأمنية تهوي بالليرة التركية لمستويات تأريخية

التضخم والأوضاع الأمنية تهوي بالليرة التركية لمستويات تأريخية

أنخفضت الليرة التركية الثلاثاء، لمستوى تاريخي جديد مقابل الدولار الاميركي بسبب أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع والمخاوف الأمنية التي اعقبت الهجوم على ملهى ليلي في اسطنبول.

وأنخفض سعر الليرة الى 3.59 مقابل الدولار اي بخسارة بنسبة 1.38% خلال اليوم. وانخفض في وقت سابق الى 3.6 مقابل الدولار في اوّل مرة في تاريخ العملة التركية.
وتضررت العملة التركية بسبب الارتفاع الحاد المفاجئ في معدل التضخم في كانون الاول/ ديسمبر والذي أثار توقعات برفع أسعار الفائدة في كانون الثاني/يناير.
وارتفعت اسعار السلع بنسبة 8.5% في كانون الاول/ديسمبر مقارنة مع نفس الشهر من العام الذي سبق، وبنسبة 8.5% على مجمل العام. وارتفعت الاسعار 1.64% مقارنة مع تشرين الثاني/نوفمبر وهو أعلى بكثير من توقعات المحللين.
كما تضرر سعر الليرة كذلك عقب الاعتداء الدامي على ملهى ليلي في اسطنبول في ليلة رأس السنة وأدى الى مقتل 39 شخصا واعلن تنظيم  داعش الإرهابي مسؤوليته عنه.
وخسرت الليرة التركية 24% من قيمتها خلال الاشهر الستة الأولى مقابل الدولار. وخلال العامين الماضيين خسرت الليرة 53% من قيمتها حيث كان سعرها 2.34 ليرة مقابل الدولار في مطلع 2015.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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