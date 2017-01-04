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رقم الخبر: 184090 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 11:43 الاقسام: اقتصاد  
ايران... تصدير سلع بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار من منطقة بارس

ايران... تصدير سلع بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار من منطقة بارس

قال المدير التنفيذي لمؤسسة منطقة بارس الاقتصادية للطاقة (جنوب ايران) مهدي يوسفي ان السلع غير النفطية والمكثفات الغازية المصدرة من جمارك المنطقة الى الخارج بلغت قيمتها 10مليارات و 964 مليون و 593 الفا و 723 دولارا خلال تسعة اشهر الماضية.

واضاف مهدي يوسفي ان حجم السلع المصدرة خلال هذه المدة بلغ 24 مليونا و 571 الف طن.

وتابع: ان قيمة السلع المصدرة من هذه المنطقة خلال المدة المذكورة شهد ارتفاعا بنسبة 23 بالمئة كما ان وزنها ازداد بنسبة 43 بالمئة مقارنة بالمدة ذاتها في العام الذي سبقه.

ولفت الى ان البتروكيمياويات المنتجة في البلاد قد تم تصديرها الى 29 بلدا كما ان مراحل جديدة من حقل بارس الجنوبي ومجمعات البتروكيمياويات سيتم تدشينها قريبا لذلك ستشهد منتجات هذه المجمعات ارتفاعا في حجم الصادرات.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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