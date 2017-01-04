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رقم الخبر: 184089 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 11:33 الاقسام: دوليات  
فرار أكثر من 130 سجينا جراء هجوم مسلحين على سجن في الفلبين

فرار أكثر من 130 سجينا جراء هجوم مسلحين على سجن في الفلبين

قامت مجموعة من المسلحين بهجوم على سجن في جنوب الفلبين، ما أسفر عن مقتل حارس وفرار 132 سجينا اليوم الاربعاء. ووقع الهجوم بولاية كوتاباتو جنوب الفلبين، حيث دخل نحو 100 مسلح في تبادل إطلاق النار مع حراس السجن.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في السجن قوله إن الهجوم كان يهدف إلى تحرير أنصار المهاجمين المحتجزين في هذا السجن.
وأشار المسؤول إلى أن الهجوم قامت به مجموعة منشقة عن تنظيم "جبهة تحرير مورو الإسلامية" الذي يمارس نشاطه في المنطقة.
ولم يؤكد العسكريون والشرطة رسميا انتماء المسلحين إلى أي تنظيم.
وبدأت عملية القبض على المسلحين والسجناء الذين فروا أثناء الهجوم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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