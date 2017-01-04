فرار أكثر من 130 سجينا جراء هجوم مسلحين على سجن في الفلبين قامت مجموعة من المسلحين بهجوم على سجن في جنوب الفلبين، ما أسفر عن مقتل حارس وفرار 132 سجينا اليوم الاربعاء. ووقع الهجوم بولاية كوتاباتو جنوب الفلبين، حيث دخل نحو 100 مسلح في تبادل إطلاق النار مع حراس السجن.