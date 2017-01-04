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رقم الخبر: 184088 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 11:35 الاقسام: محليات  
السفير الايراني: سيتم تفعيل البنك المشترك مع باكستان قبل 21 آذار

السفير الايراني: سيتم تفعيل البنك المشترك مع باكستان قبل 21 آذار

اعلن السفير الايراني لدى اسلام اباد مهدي هنردوست عن تفعيل البنك المشترك مع باكستان قبل يوم عيد النوروز (21 آذار/ مارس) بالنظر الى المحادثات التي اجراها البلدان.

وقال مهدي هنردوست سفير ايران: ان البلدين بصدد رفع حجم التبادل التجاري بينهما حيث انهما وقعا على اتفاقات خلال زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني لباكستان.
واضاف، ان خطة اعدت لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 5 مليارات دولار حيث ان هذا الحجم يوازي 80 مليون دولار وهو ضئيل للغاية.
ودعا الى تمتين الاواصر مع باكستان على جميع الصعد ومنها الزراعية والاعلامية والتجارية والشؤون الاخرى.
ولفت الى ان وفدا من المختصين الايرانيين زاروا اسلام اباد قبل ايام للتباحث حول تقنية النانو التي تحوز فيها ايران على مراتب متقدمة.
واوضح ان المختصين الباكستانيين لم يكونوا يتصوروا مدى التقدم الذي احرزته ايران في مجال النانو لذلك رحبوا بالتعاون في هذا المجال.
ونوه الى ان البلدين استأنفا تعاونهما الدفاعي والعسكري وتبادل تدريب المختصين فيما بينهما بعد انهاء التعليق.
واشار الى مشاركة ايران في الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، معتبرا ان اللغة الفارسية سيتم الترويج لها وزيادة الآمال في هذا المجال، منوها الى تعاون جامعات البلدين وتبادل الطلبة الجامعيين.
واعلن عن زيارة وفد باكستاني يضم مختصين من هذا البلد لايران ووصف الزيارة بالناجحة اذ تم التباحث حول تنمية مجالات التعاون.
ووصف العلاقات بين ايران وباكستان بالتاريخية والثقافية لذلك فان الاواصر بين الشعبين تكتسب اهمية كبيرة.
واكد بذل مساعي لزيادة منح التسهيلات للسياح الباكستانيين المتوجهين الى ايران، كما ان البلدين اتفقا على تسيير رحلات مباشرة بين طهران واسلام اباد قريبا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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