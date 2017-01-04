  • الأربعاء ٥ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأربعاء , يناير 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184087 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 11:31 الاقسام: دوليات  
زلزال بقوة 7,2 درجة ريختر يضرب قبالة سواحل فيجي

زلزال بقوة 7,2 درجة ريختر يضرب قبالة سواحل فيجي

وقع زلزال بقوة 7,2 درجة ريختر قبالة سواحل فيجي اليوم الأربعاء كما أعلن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، في حين أطلق مركز التحذير المبكر من التسونامي انذارا بخطر حصول تسونامي محلي.

وحدد المعهد الأميركي مركز الزلزال على عمق 15 كلم وعلى بعد 221 كلم من جزيرة ندوي الفيجية و283 كلم من العاصمة سوفا.

من جهته قال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ أن الزلزال يمكن أن يؤدي إلى "أمواج تسونامي خطرة ضمن دائرة شعاعها 300 كلم حول مركز الزلزال على طول سواحل فيجي".
وتقع فيجي على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تلتقي فيها الصفائح التكتونية التي يؤدي احتكاكها ببعضها البعض الى نشاط بركاني وزلزالي كثيف.
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/8625 sec