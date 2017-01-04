وحدد المعهد الأميركي مركز الزلزال على عمق 15 كلم وعلى بعد 221 كلم من جزيرة ندوي الفيجية و283 كلم من العاصمة سوفا.



من جهته قال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ أن الزلزال يمكن أن يؤدي إلى "أمواج تسونامي خطرة ضمن دائرة شعاعها 300 كلم حول مركز الزلزال على طول سواحل فيجي".

وتقع فيجي على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تلتقي فيها الصفائح التكتونية التي يؤدي احتكاكها ببعضها البعض الى نشاط بركاني وزلزالي كثيف.

