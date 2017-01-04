أعلن دونالد ترامب الثلاثاء انه سيعقد في 11 كانون الثاني/يناير الجاري في نيويورك أول مؤتمر صحافي له كرئيس اميركي منتخب.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر"، "سأعقد مؤتمرا صحافيا عاما في 11 كانون الثاني/يناير في مدينة نيويورك. شكرا".

وكان الملياردير الجمهوري الذي سيتولى في 20 الجاري مهام منصبه، يعتزم عقد هذا المؤتمر في 15 كانون الاول/ديسمبر لشرح كيف يعتزم التوقف عن ادارة امبراطوريته العقارية الدولية اثناء توليه الرئاسة لتجنب حصول اي تضارب مصالح.

لكن ترامب أرجأ هذا المؤتمر الى كانون الثاني/يناير من دون ان يعلن في اي يوم تحديدا سيعقده.

ويعود آخر مؤتمر صحافي لترامب الى تموز/يوليو.

وكان ترامب وعد بعد انتخابه رئيسا في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر بأن يتنازل لابنائه ولاطراف اخرى عن ادارة امبراطوريته العقارية مع ان القانون لا يلزمه بذلك.

وقد تحدث عن تنازل عن شركات لكنه لم يقطع اي وعد في المقابل بشأن علاقاته برأسمال عدد من الشركات.

وقد يكون امتياز "ترامب انترناشيونال اوتيل" الذي فتح ابوابه في ايلول/سبتمبر في واشنطن، مهددا اذا لم يتنازل الرئيس المنتخب عن حصصه.

فهذا الامتياز الذي حصل عليه من الوكالة المكلفة ادارة تراث الدولة الفدرالية لتحويل مركز قديم متهالك للشرطة الى فندق فخم، يمنع في الواقع اي مساهمة مالية من اي "مسؤول منتخب".

وبعد انتخاب ترامب، اطلقت تحذيرات من تضارب في المصالح بين وظيفته كرئيس وشركاته التي تشكل امبراطورية تفتقد الى الشفافية وغير مدرجة في البورصة.

ومن العقارات الى قطاع الفنادق ونوادي الغولف ووكالة عارضات الازياء والتلفزيون، تملك مجموعة ترامب نشاطات في عشرين بلدا، من اسكتلندا الى دبي. وكانت توظف 22 الف شخص في 2014.