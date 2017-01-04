ويتكون وفد مجلس الشورى الاسلامي من رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بروجردي، ويضم في عضويته محمد آشوري تازياني، احمد امير آبادي فراهاني، كمال دهقاني فيروزآبادي، ابوالفضل حسن بيكي وروح اللّه حضرت بور.

وسيلتقي الوفد البرلماني الايراني خلال هذه الزيارة مع الرئيس السوري بشار الاسد، ورئيسة مجلس الشعب هدية عباس، ورئيس الوزراء عماد خميس، ووزير الخارجية وليد المعلم، وعدد آخر من كبار المسؤولين السوريين.