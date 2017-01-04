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رقم الخبر: 184084 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 09:14 الاقسام: محليات  
وفد برلماني ايراني توجه الى دمشق

وفد برلماني ايراني توجه الى دمشق

توجه وفد برلماني ايراني برئاسة رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي مساء الثلاثاء الى العاصمة السورية دمشق.

ويتكون وفد مجلس الشورى الاسلامي من رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بروجردي، ويضم في عضويته محمد آشوري تازياني، احمد امير آبادي فراهاني، كمال دهقاني فيروزآبادي، ابوالفضل حسن بيكي وروح اللّه حضرت بور.
وسيلتقي الوفد البرلماني الايراني خلال هذه الزيارة مع الرئيس السوري بشار الاسد، ورئيسة مجلس الشعب هدية عباس، ورئيس الوزراء عماد خميس، ووزير الخارجية وليد المعلم، وعدد آخر من كبار المسؤولين السوريين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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