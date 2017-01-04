|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 184083
|تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017
|الوقت: 09:12
|الاقسام: عربيات
|
القوات العراقية تحرر 80% من الساحل الايسر في الموصل
حررت القوات العراقية المشتركة 80% من الساحل الايسر في مدينة الموصل ولم يتبق سوى 6 احياء من اصل 63 حيا بيد جماعة "داعش" الارهابية.
وواصلت القوات المشتركة تحرير احياء المدينة، حيث حررت احياء الميثاق وسومر والحي الصناعي والمجمع التجاري وشركة الدقيق في الساحل الايسر من المدينة. في حين تواصل تقدمها في حيي دوميز والوحدة.
وأكدت الشرطة الاتحادية أن العمليات أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيين، مشيرة الى أن مطار الموصل ومعسكر الغزلاني في الساحل الايمن أصبحا في مرمى الأسلحة المتوسطة.
كما أحبطت القوات العراقية المشتركة 17 هجوما ارهابيا.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر