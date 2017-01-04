  • الأربعاء ٥ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأربعاء , يناير 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184083 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 09:12 الاقسام: عربيات  
القوات العراقية تحرر 80% من الساحل الايسر في الموصل

القوات العراقية تحرر 80% من الساحل الايسر في الموصل

حررت القوات العراقية المشتركة 80% من الساحل الايسر في مدينة الموصل ولم يتبق سوى 6 احياء من اصل 63 حيا بيد جماعة "داعش" الارهابية.

وواصلت القوات المشتركة تحرير احياء المدينة، حيث حررت احياء الميثاق وسومر والحي الصناعي والمجمع التجاري وشركة الدقيق في الساحل الايسر من المدينة. في حين تواصل تقدمها في حيي دوميز والوحدة.

وأكدت الشرطة الاتحادية أن العمليات أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيين، مشيرة الى أن مطار الموصل ومعسكر الغزلاني في الساحل الايمن أصبحا في مرمى الأسلحة المتوسطة.

كما أحبطت القوات العراقية المشتركة 17 هجوما ارهابيا.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ تسنيم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/9490 sec