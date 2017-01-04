وواصلت القوات المشتركة تحرير احياء المدينة، حيث حررت احياء الميثاق وسومر والحي الصناعي والمجمع التجاري وشركة الدقيق في الساحل الايسر من المدينة. في حين تواصل تقدمها في حيي دوميز والوحدة.



وأكدت الشرطة الاتحادية أن العمليات أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيين، مشيرة الى أن مطار الموصل ومعسكر الغزلاني في الساحل الايمن أصبحا في مرمى الأسلحة المتوسطة.



كما أحبطت القوات العراقية المشتركة 17 هجوما ارهابيا.



