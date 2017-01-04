  • الأربعاء ٥ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأربعاء , يناير 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184082 تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017 الوقت: 08:58 الاقسام: محليات  
زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب منطقة عسلويه جنوب ايران

زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب منطقة عسلويه جنوب ايران

ضرب زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر مساء الثلاثاء منطقة عسلويه بمحافظة بوشهر جنوب ايران.

ووقع الزلزال في الساعة 22.04 من مساء امس الثلاثاء حسب التوقيت المحلي (+ 3.5 تغ).   
وحدد مركز وقوع الزلزال في خط عرض 27.182 ، وخط طول 52.667 وعلى عمق 10 كلم.
ولم ترد لحد الآن تقارير عن حدوث اضرار مادية او خسائر بشرية جراء وقوع الزلزال.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/6414 sec