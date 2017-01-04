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|رقم الخبر: 184082
|تاريخ النشر: كانون الثاني 04, 2017
|الوقت: 08:58
|الاقسام: محليات
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زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب منطقة عسلويه جنوب ايران
ضرب زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر مساء الثلاثاء منطقة عسلويه بمحافظة بوشهر جنوب ايران.
ووقع الزلزال في الساعة 22.04 من مساء امس الثلاثاء حسب التوقيت المحلي (+ 3.5 تغ).
وحدد مركز وقوع الزلزال في خط عرض 27.182 ، وخط طول 52.667 وعلى عمق 10 كلم.
ولم ترد لحد الآن تقارير عن حدوث اضرار مادية او خسائر بشرية جراء وقوع الزلزال.
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