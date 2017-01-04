ووقع الزلزال في الساعة 22.04 من مساء امس الثلاثاء حسب التوقيت المحلي (+ 3.5 تغ).

وحدد مركز وقوع الزلزال في خط عرض 27.182 ، وخط طول 52.667 وعلى عمق 10 كلم.

ولم ترد لحد الآن تقارير عن حدوث اضرار مادية او خسائر بشرية جراء وقوع الزلزال.



