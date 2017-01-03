اشاد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران الشيخ اكبر هاشمي رفسنجاني بالاتفاق النووي وعدّه أنه فتح آفاقا جديدة لايران.

وقال هاشمي رفسنجاني،في كلمة القاها لدى استقباله حشدا من النخبة العلمية والجامعية والناشطين الثقافيين والسياسيين في مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد ، ان الاتفاق النووي حقق انجازات علمية وتقنية في الابحاث النووية وانضمام ايران الى النادي النووي بشكل رسمي والقدرة على تصدير المنتجات النووية كالماء الثقيل والانضمام الى نادي البلدان المالكة لتكنولوجيا الايتر (الانصهار النووي) وارتفاع معدل تصدير النفط واستيراد السلع ذات الاستخدامات المزدوجة وقبول طلبتنا للدراسة في الفروع العلمية الحساسة والمعقدة في الجامعات المرموقة في العالم.

واكد على ضرورة تقديم الجمهورية الاسلامية الايرانية كنموذج تحتذى به بلدان العالم من اجل تصدير قيم الثورة بعيدا عن الشعارات المثيرة للحساسيات.

ولفت هاشمي رفسنجاني الى ان العالم على استعداد للتعاون مع ايران، منوها في ذات الوقت الى النجاحات العلمية والجامعية التي حققتها البلاد مؤخرا ومنها اختيار رئيس جامعة آزاد الاسلامية رئيسا لهيئة امناء جامعات جنوب شرق آسيا.

واعتبر ان العالم مايزال تحدوه الرغبة في مد يد التعاون مع شعب يقوم نظامه على اسس التعاطي مع البلدان والشعوب الاخرى رغم مؤامرات الاعداء.







