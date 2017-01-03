وفي كلمته امام مجلس الشورى الاسلامي خلال مناقشة تفاصيل مشروع الخطة الانمائية السادسة يوم الثلاثاء اشار محمدباقر نوبخت الى اقتراح النواب حذف المادة ثمانين من هذا المشروع حول التعاطي النشط للجامعات الايرانية مع الجامعات الدولية وقال من المتيقن ان وجهات نظر النواب قيمة حول مختلف القضايا بالبلاد.

وتابع انه ينبغي ان ناخذ تصريحات قائد الثورة الاسلامية بنظر الاعتبار خلال اتخاذ القرارات مشيرا الى ان قائد الثورة حث على بذل المساعي في اتجاه التعاون وتطوير التعاطي البناء في حقل العلم والتقنيات مع سائر البلدان والمراكز العلمية والتقنية المعروفة اقليميا وعالمية لاسيما في العالم الاسلامي وتطوير تجارة النتاجات المعرفية .

هذا و صادق مجلس الشورى الاسلامي على لائحة تحديد مسؤوليات الحكومة في تعزيز العلاقات بين الجامعات الايرانية والعالمية وتنمية الترابط بين الدراسة وفرص العمل وتحقيق الاقتصاد المعرفي وزيادة الانتاجية وفق الخطة التنموية السادسة.

واستمرارا لدراسة لائحة الخطة التنموية السادسة للجمهورية الاسلامية الايرانية صادق النواب على المادة 80 من هذه اللائحة.

ووفق هذه المادة، فانه بهدف تحقق الاقتصاد المعرفي وزيادة الانتاجية وتنمية الترابط بين الدراسة وفرص العمل وتعزيز التعاون الدولي وزيادة دور الشعب في ادارة الشؤون العلمية والتقنية للبلاد فانه يسمح للحكومة بالعمل على تأسيس مراكز للتعليم العالمي بمشاركة الجامعات العالمية المرموقة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحثي والتقني والمهني والجامعات العلمية التطبيقية في البلاد بهدف الارتقاء العلمي والتنافس بين جامعات البلاد والتعاطي الدولي في اطر الخطوط العامة للمجلس الاعلى للثورة الثقافية في البلاد، وكذلك تحديد سبل الاستثمارات المشتركة وتسهيل التعامل بالعملة الاجنبية وتنقل اعضاء الهيئات التدريسية والطلبة الجامعيين وفق الانظمة التنفيذية بمقترحات تقدمها المؤسسات التنفيذية ذات الصلة ومصادقة مجلس الوزراء عليها.

كما اوعز بتخصيص 3 بالمئة من الارباح التي تجنيها الشركات الحكومية والمؤسسات العامة غير الحكومية والشركات المرتبطة والتابعة لانفاقها في الشؤون البحثية وتطوير التكنولوجيا ضمن الموازنة العامة باشراف المجلس الاعلى للعلوم والابحاث والتكنولوجيا.



