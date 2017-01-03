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رقم الخبر: 184078 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 18:00 الاقسام: عربيات  
رئيس وزراء المغرب يقرر عدم إشراك حزب الاستقلال في الحكومة الجديدة

رئيس وزراء المغرب يقرر عدم إشراك حزب الاستقلال في الحكومة الجديدة

قرر عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية بالمغرب، التخلي عن دعم حزب الاستقلال، وعدم إشراكه في الحكومة، رغم التنازلات التي قدمها حميد شباط الأمين العام للحزب، في المجلس الوطني الأخير، كما تخلى شخصيا، عن التعيين في الحكومة الجديدة وفوض أمر المفاوضات إلى لجنة من ثلاثة قادة للحزب.

ونقل موقع المغرب اليوم الإلكتروني عن مصادر قولها " إن بنكيران كان مرغما حين أنزل حليفة الوفي من قطار الحكومة المقبلة في الحكومة، مع العلم أن شباط وبكل تواضع لم يقف في طريق تشكيل الحكومة، وقرر أن يظل مساندا لعبد الإله بنكيران سواء كان أعضاء حزبه في الحكومة أم لا، أي سيبقى حزب الاستقلال في الأغلبية".

وأوضحت المصادر أن هناك توجهين من حزب العدالة والتنمية، الأول يقضي بتشكيل الحكومة المقبلة من ثلاثة أحزاب فقط هي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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