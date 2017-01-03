تأجيل محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم "بيت المقدس" إلى 28 يناير قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ28 يناير الجاري لحضور المتهمين.