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|رقم الخبر: 184077
|تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017
|الوقت: 17:57
|الاقسام: عربيات
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تأجيل محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم "بيت المقدس" إلى 28 يناير
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ28 يناير الجاري لحضور المتهمين.
وكما قررت المحكمة تغريم العميد هاني أبو المكارم مدير الترحيلات ألف جنيه لعدم إحضار 3 متهمين من سجنهم، وتغريم مأمور سجن طرة شديد الحراسة ألف جنيه، وتغريم اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون ألف جنيه لعدم متابعته لقرارات المحكمة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
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