قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن تركيا لن تنعم بالاستقرار والهدوء طالما لم يتحقق الاستقرار في العراق وسوريا، معتبراً أنّ عدم الاستقرار في البلدين شكّل جوّاً مناسباً للمنظمات الإرهابية.

وأكّد يلدرم أنّ حكومته ستسعى لتحسين علاقاتها مع دول المنطقة عبر حل المشاكل سلميّاً، داعياً المجتمع الدولي إلى التخلّي عن الموقف المتردد حيال الإرهاب.

كما أشار إلى أنّ الحكومة التركية تسعى لتقليل عدد أعدائها في المنطقة لتخفيف الخطر الإرهابي في تركيا.

وطالب رئيس الوزراء التركي الإدارة الأميركية القادمة إلى البيت الأبيض بمراجعة السياسات وإعادة النظر في سياسة ازدواجية المعايير فيما يتعلّق بالجماعات الإرهابية.

كلام يلدرم يأتي بعدما عاشت بلاده ليلة رأس سنة عنيفة حيث وقع هجومان في مدينة اسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا تبنّاه تنظيم داعش، وقد استهدف الهجوم الأول ملهى ليلي كبيراً والثاني مسجدا، وتسبب الهجومان بعشرات الضحايا.

الى ذلك كشفت الصحافة التركية أن منفّذ هجوم اسطنبول ليلة رأس السنة قاتل في صفوف تنظيم داعش في سوريا. ونقلت وكالة (أ ف ب) عن صحيفة (حريت) أن المهاجم دخل تركيا من سوريا بعدما كان يٌقاتل إلى جانب تنظيم داعش وهو ما يفسر إتقانه الجيد جداً لاستخدام الأسلحة النارية.

وكانت السلطات التركية أعلنت التوصل إلى تحديد هوية منفذ هجوم اسطنبول ونشرت صورة للمشتبه في تنفيذه الهجوم الذي تبناه داعش والذي يعتقد أنه من قيرغيزستان.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان اعتقال الشرطة التركية ثمانية أشخاص للاشتباه في صلتهم بالهجوم.

وتشن وحدات القوات الخاصة التركية عملية أمنية واسعة بمساعدة مروحيات وسط اسطنبول حيث يعتقد أن منفذ الهجوم على النادي الليلي موجود فيها.





