بغداد / نافع الكعبي - أكد قائممقام سامراء، ان الوضع الأمني تحت السيطرة في القضاء، نافياً الأنباء التي تتحدث عن قيام مسلحين إرهابيين باحتجاز رهائن، بعد أن شهد القضاء اعتداءات من قبل مسلحين بمهاجمة القوات الامنية في القضاء، فيما وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة الى حديثة استعداداً لتحرير مدينة عنه، في حين اقتحمت الشرطة الاتحادية حيين بالموصل وقتلت نحو 50 داعشياً.

وافاد بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي، بعد ظهر الثلاثاء، بأن قوات مكافحة الارهاب ، حررت منطقة المعارض والمجمع التجاري للمواد الاحتياطية جنوب منطقة التأميم بالساحل الأيسر لمدينة الموصل من عناصر داعش، وقامت برفع العلم العراقي فوق مبانيها.

كما أكد التلفزيون العراقي أن قوات الرد السريع حررت حي الميثاق والصناعي في الساحل الأيسر للموصل وتقدمت باتجاه أحياء أخرى.

وأكدت القوات، ان العمليات اسفرت عن مقتل عشرات الارهابيين، وان مطار الموصل ومعسكر الغزلاني اصبحا في مرمى الاسلحة المتوسطة.

وقال ضابط في قيادة عمليات الموصل، في تصريح صحافي، الثلاثاء: إن الموقف في أغلب المحاور جيد، بعد التقدّم الذي أحرز في أحياء الكرامة ضمن المحور الشرقي والسلام والشيماء في الجنوبي، وضرب أهداف أخرى متفرقة لداعش، لافتاً إلى أنّ التوجه العام لدفة المعارك بدأ منذ عصر الاثنين، يركّز على التباطؤ.

وأضاف: إن أغلب القطعات في المحاور ركّزت على تحصين مواقعها بعد أن وردت معلومات عن هجمات محتملة لداعش تستهدف المناطق المحررة، موضحاً أنّ القطعات العراقية تعمل على إقامة السواتر الترابية، وتأمين تلك المناطق بشكل يصعّب اقتحامها من قبل التنظيم.

وفي الوقت ذاته، واصلت القطعات العراقية قصف مواقع وأهداف (داعش)، بحسب الضابط، مشيراً إلى أنّ طيران التحالف الدولي كثّف غاراته وضرباته مستهدفاً أهدافاً مهمة، وخطوط صد داعش في أغلب المحاور.

من جهتها، أعلنت (خلية الإعلام الحربي) الحكومية، أنّ طيران التحالف الدولي وجه 20 ضربة جوية على مواقع داعش في الموصل.

وقالت الخلية، في بيان صحافي: إن الضربات أسفرت عن تدمير عدد من الآليات وقتل عدد من عناصر التنظيم، مشيرة إلى أنّ طيران الجيش نفّذ 35 طلعة جوية، تمكّن خلالها من تدمير سبع عجلات مفخخة وقتل 63 عنصراً، وإسقاط طائرة مسيرة، وتدمير مضافتين للتنظيم.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، جاهزية مدرج قاعدة القيارة، جنوب الموصل، لإقلاع وهبوط الطائرات ليلاً ونهاراً.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنّ الملاكات الفنية والهندسية أكملت أعمال تأهيل وتشغيل المدرج بشكل كامل وإعادته للعمل، مؤكدة أنّ ذلك سيسهم بزيادة فعالية الدعم والإسناد الجوي المقدّم إلى قطعاتنا العسكرية، ويسرّع من عملية تحرير الموصل.

وفي تطور لاحق، أعلنت قيادة عمليات قادمون يا نينوى، الثلاثاء، عن تدمير ما يسمى مقر (الحسبة) لتنظيم (داعش) على طريق الموصل - تلعفر، فضلاً عن تدمير ورشة لتفخيخ العجلات في حي المالية بمدينة الموصل.

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان: إن القطعات الأمنية تمكنت صباح الثلاثاء، من تدمير ما يسمى مقر الحسبة لتنظيم داعش على طريق موصل - تلعفر جنوب قرية حليلة.

وأضاف يار الله: إن القوات تمكنت خلال عملية أخرى من تدمير ورشة لتفخيخ العجلات وتجمع لعناصر التنظيم في حي المالية بمدينة الموصل.

* الشرطة الإتحادية تقتل 50 داعشياً بالموصل

وفي سياق موازٍ، أعلنت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، عن مقتل 50 عنصراً من (داعش) باقتحام حيين في الموصل.

وأوضحت: أن هذه الحصيلة جاءت خلال عمليات اقتحام حي الميثاق وحي الشيماء في الموصل.

* وصول تعزيزات عسكرية الى حديثة استعداداً لتحرير مدينة عنه

وعلى صعيد متصل، افاد مصدر عسكري رفيع في قيادة الفرقة السابعة بالجيش في الأنبار، الثلاثاء، بأن تعزيزات عسكرية من الجيش والشرطة وصلت الى حديثة استعدادا لتحرير مدينة عنه من تنظيم (داعش).

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الهدف من تلك التعزيزات هو الاستعداد لتحرير مدينة عنه (190كم غرب الرمادي)، من تنظيم داعش، ومن المقرر ان تنطلق العملية خلال الساعات القادمة.

* قائممقام سامراء: لا صحة لإحتجاز رهائن من قبل مسلحين في القضاء

نفى قائممقام قضاء سامراء محمود خلف، الاثنين، الانباء التي تحدثت عن احتجاز رهائن من قبل مسلحين في القضاء، فيما دعا وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومة.

وقال خلف في بيان: إن الانباء التي تحدثت عن احتجاز رهائن من قبل مسلحين داخل مركز شرطة المتوكل في القضاء، عارية عن الصحة.

* فرض حظر للتجوال في قضاءي بلد والدجيل

افاد مصدر محلي في صلاح الدين، الاثنين، بأن القوات الامنية فرضت حظرا للتجوال في قضاءي بلد والدجيل.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان ذلك جاء كإجراء احترازي على خلفية هجوم مسلحين على قضاء سامراء، مشيرا الى ان القوات الامنية في القضاءين استنُفرت واتخذت اجراءات مشددة.

وأعلنت قيادة عمليات سامراء، في وقت سابق الاثنين، عن فرض حظر للتجوال في المدينة، (40 كم جنوب تكريت).

وكان مصدر أمني في محافظة صلاح الدين أفاد، في وقت سابق من يوم الاثنين، بأن مركزاً للشرطة شرق سامراء تعرض لهجوم مسلح، فيما حاصرت القوات الامنية انتحاريين اثنين.

* انتحاري يفجر نفسه على سيطرة أمنية غربي الرمادي

افاد مصدر امني في الأنبار، الثلاثاء، بأن انتحاريا فجر نفسه على سيطرة امنية غرب الرمادي، مرجحا وقوع ضحايا نتيجة التفجير.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا من تنظيم داعش، فجر نفسه على سيطرة امنية للجيش في منطقة الكيلو 18 غرب الرمادي.

* يونامي: مقتل 386 عراقيا وإصابة أكثر من ألف خلال كانون الأول

الى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الاثنين، مقتل 386 عراقيا وإصابة أكثر من ألف آخرين خلال شهر كانون الأول الماضي، مبينة أن جميع هؤلاء الضحايا من المدنيين.

وقالت البعثة في بيان: إن الأرقام التي سُجّلت أفادت بمقتل ما مجموعه 386 عراقيا وإصابة 066ر1 آخرين جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر كانون الأول 2016، مشيرة الى أن القتلى والجرحى ليس بينهم أفراد من الشرطة.

وأضاف البيان: إن محافظة نينوى هي الأكثر تضررا، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 719 شخصا (208 قتلى و511 جريحا)، تلتها بغداد التي سقط فيها 109 قتلى و523 جريحا، ثم كركوك التي لقي فيها 64 شخصا مصرعهم وأصيب 27 آخرون، لافتا الى أن البعثة لم يتسن لها الحصول على حصيلة الضحايا المدنيين لهذا الشهر من مديرية صحة الأنبار.

وأوضح أن البعثة رصدت في عام 2016 عددا كليا للضحايا المدنيين بلغ 266ر19 شخصا، بينهم 878ر6 قتيلا و388ر12 جريحا، مبينا أن هذه الإحصائية لا تضم أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في الأنبار في أشهر أيار وتموز وآب وكانون الأول.



