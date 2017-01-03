و وصف غوسيف في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء، الاتفاق النووي بأنه اتفاق مدروس ومفيد بين طهران والمجتمع الدولي؛ مؤكدا ان حل القضايا الخاصة بالبرنامج النووي الايراني ليس مفيدا للمجتمع الدولي فحسب وانما يعدّ انجازا لايمكن التغاضي عن نتائجه بالنسبة لايران.

ومن اهم الانجازات التي جاء بها الاتفاق النووي الايراني اشار الخبير الروسي الي تقليص وتيرة التحديات والترويج الاعلامي ضد ايران؛ مضيفا ان بعض الدول التي كانت تستغل هذا الموضوع ضد الجمهورية الاسلامية كالولايات المتحدة وبعض البلدان العربية ايضا، باتت اليوم عاجزة عن مواصلة هذه السياسة.

وتابع غوسيف، ان الدول التي فقدت الذريعة اليوم تعمد الي وضع العقبات او طرح عراقيل غير منطقية قبال وثيقة كان قد صادق عليها المجتمع الدولي.

وفيما شدد علي ان الجهات التي تعارض الاتفاق النووي لاتملك اي دليل يستند علي المنطق؛ اكد ان الاتفاق جاء بنتائج هامة لايران والمجتمع الدولي؛ وادي الي حل احد اكثر الملفات الدولية تعقيدا وذلك من خلال مفاوضات مكثفة لكن في الوقت نفسه مدروسة ومجدية.