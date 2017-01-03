واضاف مجيد بوجارزاده اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل ارنا حول صادرات الغاز الي تركيا، يوم امس ايضا تم تصدير نحو 27 مليون مترمكعب من الغاز الي تركيا.

وقال : رغم قطع صادرات الغاز من تركمانستان الي ايران، الا ان صادرات الغاز الايراني الي تركيا متواصل بدون أي مشكلة.

كما أعلن المتحدث باسم الشركة الوطنية للغاز عن استعداد ايران لتصدير الغاز الي العراق وقال ان ايران مستعدة لتصدير الغاز الي بغداد فور اعلان الجانب العراقي رغبته.

وكانت ايران وتركيا قد ابرمتا في 1996وخلال زيارة رئيس الوزراء التركي الاسبق لطهران نجم الدين اربكان، صفقة لمدة 25 عاما حول تجارة الغاز، وبدأت تركيا تستورد الغاز من ايران في 10 ديسمبر 2011.

ايران تعتبر المصدر الثاني للغاز الي تركيا، وتصدر سنويا نحو 10 مليارات مترمكعب من ا لغاز الي تركيا.