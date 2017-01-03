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رقم الخبر: 184072 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 17:43 الاقسام: اقتصاد  
ايران تصدر يومياً 27 مليون مترمكعب من الغاز الى تركيا
المتحدث باسم الشركة الوطنية للغاز:

ايران تصدر يومياً 27 مليون مترمكعب من الغاز الى تركيا

أكد المتحدث بأسم الشركة الوطنية للغاز علي عدم وجود اي مشاكل امام صادرات الغاز الايراني الي تركيا، بحيث ان المعدل اليومي لتصدير الغاز الايراني الي تركيا هو 27 مليون مترمكعب، من الاسبوع الماضي وحتي الان .

واضاف مجيد بوجارزاده اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل ارنا حول صادرات الغاز الي تركيا، يوم امس ايضا تم تصدير نحو 27 مليون مترمكعب من الغاز الي تركيا.
وقال : رغم قطع صادرات الغاز من تركمانستان الي ايران، الا ان صادرات الغاز الايراني الي تركيا متواصل بدون أي مشكلة.
كما أعلن المتحدث باسم الشركة الوطنية للغاز عن استعداد ايران لتصدير الغاز الي العراق وقال ان ايران مستعدة لتصدير الغاز الي بغداد فور اعلان الجانب العراقي رغبته.
وكانت ايران وتركيا قد ابرمتا في 1996وخلال زيارة رئيس الوزراء التركي الاسبق لطهران نجم الدين اربكان، صفقة لمدة 25 عاما حول تجارة الغاز، وبدأت تركيا تستورد الغاز من ايران في 10 ديسمبر 2011.
ايران تعتبر المصدر الثاني للغاز الي تركيا، وتصدر سنويا نحو 10 مليارات مترمكعب من ا لغاز الي تركيا.

 
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