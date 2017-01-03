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رقم الخبر: 184071 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 17:43 الاقسام: اقتصاد  
العراق بصدد ابرام مذكرة تعاون مع ايران حول حقول النفط المشتركة والغاز

العراق بصدد ابرام مذكرة تعاون مع ايران حول حقول النفط المشتركة والغاز

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء، عن اجراء مباحثات مع ايران بشان إعداد مذكرة للتعاون بشان الحقول المشتركة والغاز.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز حامد يونس في بيان ان "الوزارة تباحثت مع نظيرتها الايرانية خلال الاجتماعات التي عقدت في بغداد حول اعداد صيغة مذكرة اولية للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال النفط والطاقة، التي من المؤمل التوقيع عليها من قبل وزيري البلدين خلال الايام القليلة المقبلة".

وأضاف يونس ان "المذكرة تتضمن ملف الحقول المشتركة وتزويد العراق بالغاز والتعاون في مجالات الحفر والانابيب والتكنولوجيا وتبادل الخبرات والاستكشافات النفطية، اضافة الى تنفيذ المشاريع المشتركة في قطاع النفط والغاز وغيرها من المواضيع التي سوف تضمنه مذكرة التفاهم".

ويمتلك العراق 12 حقلا مشتركا مع إيران تحوي احتياطيا يصل إلى أكثر من 95 مليار برميل.

 
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