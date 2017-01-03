قال المتحدث باسم الحكومة: ان النمو الاقتصادي للبلاد بلغ 5ر6 بالمائة مع النفط و5ر4 بالمائة بدون النفط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الايراني الجاري (بدأ 21 مارس/ آذار).

وأضاف محمد باقر نوبخت، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، (إننا تمكنا واستناداً لمركز الإحصاء الايراني من تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6ر5 بالمائة مع النفط و5ر4 بالمائة بدون النفط عن طريق منح التسهيلات للقطاع الخاص والاستثمار عن طريق منح الاعتمادات للمشاريع الإعمارية خلال 6 أشهر). وصرح: ان النمو الاقتصادي توزع بنسبة 6 بالمائة في المجموعة الزراعية، و1ر9 بالمائة في المجموعة الصناعية/ و5 بالمائة في مجموعة الخدمات.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الى أن حصة النفط من إجمالي الناتج المحلي بلغت 7ر4 بالمائة، وحصة الزراعة نحو 13 بالمائة، وحصة الصناعة نحو 20 بالمائة والباقي يتعلق بالخدمات. وأكد نوبخت ان الاستثمارات الأجنبية يجب أن تضاف الى هذا الموضوع. واستناداً للتقرير الصادر عن مؤسسة الاستثمارات الأجنبية، فان الاستثمارات الأجنبية لـ108 مشاريع إنتاجية، بلغت 5 مليارات و211 مليون دولار منذ تولي حكومة روحاني في أيلول/ سبتمبر 2013 وحتى 21 ديسمبر 2015 (بعد تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة).