  • الثلاثاء ٤ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الثلاثاء , يناير 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184068 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 17:37 الاقسام: اقتصاد  
إيران تقيم معرضاً تجارياً تخصصياً في سلطنة عمان

إيران تقيم معرضاً تجارياً تخصصياً في سلطنة عمان

أعلن المستشار التجاري الإيراني في سلطنة عمان عن إقامة معرض تخصصي إيراني في مسقط، قائلاً: ان إقامة المعرض تتمتع بأهمية بالغة لترقية مستوى العلاقات الثنائية.

وقال عباس عبدالخاني: ان المعرض سيقام في غضون 24-27 يناير/ كانون الثاني في مقر المعارض الدولية بالعاصمة العمانية مسقط في إطار تعريف القدرات وتطوير مستوى العلاقات التجارية بين ايران والسلطنة. مضيفاً: انه قد سجلت نحو 90 شركة إيرانية في المعرض لتقديم 12 مجموعة من أنواع السلع بما فيها المواد الغذائية والصناعية ومواد البناء والسجاد والخدمات التقنية والهندسية والمحاصيل الزراعية والمواد المنظفة والكيماوية والوسائل المنزلية والمعادن والنفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات التحويلية. وتابع: انه من المقرر أن يحضر في حفل افتتاح المعرض كبار مسؤولي البلدين، كما أنه سينعقد إجتماع بين الناشطين الإقتصاديين بهدف معرفة الشركات والشركات المنتجة في إيران على السوق العمانية، قائلاً: انه تم فسح المجال لتعميق التعاون التجاري بين البلدين من خلال توفير البنية التحتية المطلوبة لتطوير مستويات العلاقات التجارية منها إصدار تأشيرات الدخول وتنمية أساطيل نقل السلع والركاب جواً وبحراً.

وأوضح عبدالخاني ان حجم العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين في العام الايراني الجاري (بدأ 20 مارس/ آذار 2016) أخذ اتجاهاً تصاعدياً مقارنة مع العام قبله، ومن المؤمل أن تبرم إتفاقيات تجارية بين الشركات الإيرانية والعمانية خلال إقامة المعرض.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/1217 sec