وقال عباس عبدالخاني: ان المعرض سيقام في غضون 24-27 يناير/ كانون الثاني في مقر المعارض الدولية بالعاصمة العمانية مسقط في إطار تعريف القدرات وتطوير مستوى العلاقات التجارية بين ايران والسلطنة. مضيفاً: انه قد سجلت نحو 90 شركة إيرانية في المعرض لتقديم 12 مجموعة من أنواع السلع بما فيها المواد الغذائية والصناعية ومواد البناء والسجاد والخدمات التقنية والهندسية والمحاصيل الزراعية والمواد المنظفة والكيماوية والوسائل المنزلية والمعادن والنفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات التحويلية. وتابع: انه من المقرر أن يحضر في حفل افتتاح المعرض كبار مسؤولي البلدين، كما أنه سينعقد إجتماع بين الناشطين الإقتصاديين بهدف معرفة الشركات والشركات المنتجة في إيران على السوق العمانية، قائلاً: انه تم فسح المجال لتعميق التعاون التجاري بين البلدين من خلال توفير البنية التحتية المطلوبة لتطوير مستويات العلاقات التجارية منها إصدار تأشيرات الدخول وتنمية أساطيل نقل السلع والركاب جواً وبحراً.

وأوضح عبدالخاني ان حجم العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين في العام الايراني الجاري (بدأ 20 مارس/ آذار 2016) أخذ اتجاهاً تصاعدياً مقارنة مع العام قبله، ومن المؤمل أن تبرم إتفاقيات تجارية بين الشركات الإيرانية والعمانية خلال إقامة المعرض.