الإتفاق مع "هيونداي" لنقل تقنية إنتاج السيارات إلى إيران أعلن المدير العام لشركة (كرمان موتور) الايرانية عن التوصل إلى إتفاق مع (هيونداي) الكورية لنقل تقنية إنتاج السيارات إلى إيران.