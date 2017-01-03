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رقم الخبر: 184067 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 17:37 الاقسام: اقتصاد  
الإتفاق مع "هيونداي" لنقل تقنية إنتاج السيارات إلى إيران

الإتفاق مع "هيونداي" لنقل تقنية إنتاج السيارات إلى إيران

أعلن المدير العام لشركة (كرمان موتور) الايرانية عن التوصل إلى إتفاق مع (هيونداي) الكورية لنقل تقنية إنتاج السيارات إلى إيران.

وقال سامان فيروزي: ان إنتاج السيارات بجودة عالية ومتطورة وبهدف ايجاد فرص العمل في البلاد يعتبر من أهم أولوياتنا في مجموعة (كرمان) لتصنيع السيارات. وأشار فيروزي إلى إنتاج أحدث النماذج لسيارات شركة هيونداي الكورية داخل إيران بما فيها انطلاق عملية إنتاج سيارتين جديدتين من جانب الشركة إعتباراً من الأسبوع المقبل.

 
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