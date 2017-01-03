جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون الثلاثاء لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جودة.

وقال جودة إن مشاركة الرئيس عون سيكون لها أثر كبير في إنجاح أعمال القمة وإثرائها.. مشيرا إلى تطلع المملكة للزيارة التي سيقوم بها الرئيس عون إلى الأردن.