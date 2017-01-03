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|رقم الخبر: 184066
|تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017
|الوقت: 17:26
|الاقسام: عربيات
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الرئيس اللبناني يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية بالأردن
تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون رسالة من العاهل الأردني الملك عبد لله الثاني تضمنت دعوته لحضور القمة العربية التي سيستضيفها الأردن نهاية شهر مارس المقبل.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون الثلاثاء لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جودة.
وقال جودة إن مشاركة الرئيس عون سيكون لها أثر كبير في إنجاح أعمال القمة وإثرائها.. مشيرا إلى تطلع المملكة للزيارة التي سيقوم بها الرئيس عون إلى الأردن.
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