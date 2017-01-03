وأوضحت دائرة العلاقات العامة بوزارة النفط الايرانية في بيان، أنه لم يتم التوصل لاي اتفاق يقضي بانشاء انبوب ينقل نفط منطقة كردستان العراق الى الاراضي الايرانية.

وأكد البيان أن اي قرار بهذا الموضوع يتعلق بالزيارة المقررة لوزير النفط الايراني بيجن زنكنة الى العراق الاسبوع القادم وبالمفاوضات التي سيجريها مع المسؤولين العراقيين هناك، وعلى ضوء ذلك فان اي اعلان عن هذا الموضوع قبل اجراء الزيارة المذكورة، فهو عار عن الصحة.