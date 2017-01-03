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رقم الخبر: 184065 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 17:01 الاقسام: اقتصاد  
ايران تنفي التوصل لاتفاق انشاء انبوب نفطي مع كردستان العراق

ايران تنفي التوصل لاتفاق انشاء انبوب نفطي مع كردستان العراق

نفت وزارة النفط الإيرانية اليوم الثلاثاء، صحة أنباء تحدثت عن توصل إيران ومنطقة كردستان العراق لاتفاقية لمد انبوب نفط بينهما.

وأوضحت دائرة العلاقات العامة بوزارة النفط الايرانية في بيان، أنه لم يتم التوصل لاي اتفاق يقضي بانشاء انبوب ينقل نفط منطقة كردستان العراق الى الاراضي الايرانية.
وأكد البيان أن اي قرار بهذا الموضوع يتعلق بالزيارة المقررة لوزير النفط الايراني بيجن زنكنة الى العراق الاسبوع القادم وبالمفاوضات التي سيجريها مع المسؤولين العراقيين هناك، وعلى ضوء ذلك فان اي اعلان عن هذا الموضوع قبل اجراء الزيارة المذكورة، فهو عار عن الصحة.

 

 
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