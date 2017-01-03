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رقم الخبر: 184063 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 16:52 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تعاون مع جامعتين غربيتين لإجراء دراسات على "الحمار الوحشي" بجنوب ايران

تعاون مع جامعتين غربيتين لإجراء دراسات على "الحمار الوحشي" بجنوب ايران

اعلن مساعد رئيس دائرة البيئة الطبيعية والتنوع البيولوجي في مؤسسة الحفاظ على البيئة الايرانية فرهاد دبيري، عن تركيب قلائد على حمير وحشية في حديقة قطروية الوطنية ومحمية بهرام كور بمحافظة فارس/جنوب ايران/ لرصدها وتعقبها عبر الاقمار الصناعية.

واضاف فرهاد دبيري، انه بالتعاون مع جامعتي فيينا في النمسا وفايومينغ الاميركية وجامعة صنعتي اصفهان ومؤسسة حياة الحيوانات والاسماك في المعاونية والدائرة العامة للحفاظ على البيئة في محافظة فارس فقد تم تركيب قلائد للرصد والتعقب عبر الاقمار الصناعية على 6 حمير وحشية في حديقة قطرويه الوطنية ومحمية بهرام كور بهدف دراسة طرق ومناطق تحركها وهجرتها.

ولفت الى ان احدى الهواجس القائمة ترتبط بالحفاظ على هذه الحيوانات وهجرة اعداد مجهولة منها بصورة موسمية وخروج عدد لافت منها من المنطقة المحمية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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