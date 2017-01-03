تحت عنوان "هجوم اسطنبول الأخير إعلان داعش للحرب"، قال كيم سينجوبتا، محرر الدفاع بصحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن استمرار الهجمات الإرهابية ضد تركيا، وأخرها هجوم ملهى "رينا" الليلي عشية الاحتفالات برأس السنة الجديدة، يعكس كيف يعكف التنظيم على شن حربا ضد إسطنبول، وكيف ستستمر هذه الهجمات خلال الفترة المقبلة.

ويقول سينجوبتا إن داعش تمكن من تشكيل شبكة موسعة من العملاء مستغلا تعمد الحكومة التركية غض الطرف فيما مضى ليضع الدولة العثمانية بعد ذلك نصب عينه، لاسيما مع شن الجيش التركى لعملية واسعة داخل سوريا ضده، مشيرا إلى أن الجيش تكبد خسائر كبيرة خلال الفترة الأخيرة بعد مقتل 16 جنديا خارج مدينة "الباب"، وحرق جنديين أحياء.

وأضاف أن العديد من المقاتلين تم إيقافهم فى الأشهر الأخيرة، قبل عبورهم من سوريا إلى البلاد، وعثور السلطات التركية على مخابئ للأسلحة.

ونقلت "الإندبندنت" عن منشقين عن تنظيم داعش، كيف دعا قادة التنظيم المقاتلين الذين كانوا يدافعون عن مكاسبهم فى الموصل فى العراق والرقة فى سوريا، إلى تنفيذ تفجيرات وعمليات إطلاق النار بالخارج، وكيف أصبحوا يكرهون تركيا.