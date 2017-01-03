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رقم الخبر: 184061 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 16:27 الاقسام: اقتصاد  
السفير الايراني في باكو: الاتفاق على خفض الجمارك على ستين سلعة بين ايران وآذربايجان

السفير الايراني في باكو: الاتفاق على خفض الجمارك على ستين سلعة بين ايران وآذربايجان

أعلن السفير الايراني في باكو عن اتفاق ايران وآذربايجان على خفض الضريبة الجمركية على ستين سلعة تصديرية.

وأوضح جواد جهانغير زادة خلال حديثه لمراسل 'ارنا' بأن البلدين توصلا الى هذا الاتفاق خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت في باكو ونخجوان، معتبرا أن الاتفاق يدخل في اطار تسهيل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

واشار الى أن البلدين اتفقا على رفع عدد رخص التنقل في معبر 'بيلة سوار' الحدودي الى 10 آلاف رخصة، الأمر الذي يسهم في رفع مستوي التبادل بينهما.

واعتبر أن قضية منح رخص التنقل تحل الكثير من مشاكل المعبر الحدودي بينهما.

ووصف النتائج التي أثمرت عن الاجتماع الحادي عشر للجنة الاقتصادية والذي استمر ثلاثة ايام بالمهمة للغاية، وشدد على أن الاجتماع اكد ضرورة التسريع في تنفيذ المشاريع المشتركة، والتعاون في مجالات المكائن والمعدات الزراعية، والنظام البنكي والمالي، والصحة والعلاج وتسهيل التبادل التجاري.

كما اعتبر تنفيذ مشاريع سكك الحديد المشتركة بين البلدين من أبرز النشاطات للبلدين خلال السنوات الأخيرة، ونوه الى أن تدشين سكة حديد نخجوان-  تبريز - مشهد من نتائج التعاون بين البلدين.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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