نفى مركز الدبلوماسية الاعلامية في وزارة الخارجية الايرانية في بيان، اجراء اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الايراني والروسي اليوم الثلاثاء، وقال ان الاخبار المنتشرة بهذا الشان لااساس لها من الصحة.

وفي الوقت الذي بثت بعض وسائل الاعلام، خبر المحادثات الهاتفية بين ظريف ولافروف اليوم، اعلن مركز الدبلوماسية الاعلامية بوزارة الخارجية، ان آخر اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الايراني والروسي كان يوم الخميس الماضي.

وصرح البيان ان الاخبار المرتبطة بالاتصال الهاتفي بين ظريف ولافروف والتي بثت فجر اليوم ، لا اساس لها من الصحة.

خلال الاسابيع الاخيرة سيما بعد تحرير مدينة حلب، اجري العديد من وزراء خارجية الدول المختلفة اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية الايراني. الاتصال الهاتفي الاخير بين وزيري الخارجية الايراني والروسي جري الاسبوع الماضي، حيث رحب الطرفان بوقف اطلاق النار الشامل في سوريا، وأكدا على استمرار محاربة الارهاب والتنظيمات الارهابية امثال داعش والنصره ومن يقف الى جانبهما.

واتفق وزيرا الخارجية الايراني والروسي علي التنسيق واجراء المشاورات المستمرة في اطار التعاون الثلاثي بين ايران وروسيا وتركيا لعقد المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السورية في استانة بكازاخستان.