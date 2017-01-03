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رقم الخبر: 184059 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 16:01 الاقسام: محليات  
مسؤول أممي : ايران تسعى الى الغاء العنف ضد المرأة

مسؤول أممي : ايران تسعى الى الغاء العنف ضد المرأة

اعتبر مندوب الأمم المتحدة في طهران 'غري لويس' ان مشروع توفير الأمن للنساء يشير الى ان المسؤولين الايرانيين يولون أهمية لحقوق المرأة؛ وشدد على أن الحكومة الايرانية تسعى الى الغاء العنف ضد النساء من خلال تقديمها لهذا المشروع.

واشار لويس خلال كلمته في ملتقى 'ازالة العنف ضد المرأة' المنعقد اليوم الثلاثاء في جامعة بهشتي بطهران، اشار الى أن العنف ضد النساء ظاهرة عالمية وهناك الكثير من أحداث العنف ضد المرأة تقع في البلدان المتطورة سواء لدى الفرق الرياضية أو الجامعات؛ الامر الذي اثار استياء النساء والفتيات في ايران.

واعتبر المسؤول الاممي أن مشروع القرار الذي يتم البتّ فيه حاليا يشكل خطوة هامة، غير أن سنّ القوانين وحده لا يكفي.

وشدد لويس على أن العنف بشتي انواعه لا يمكن تقييده في حدود جغرافية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وانما النساء والفتيات يعانين منه في ارجاء العالم.

ونوه الي أن كل امرأة من بين 3 نساء في العالم تعرضت في مرحلة من حياتها الى عنف جنسي وجسدي؛ بما فيه الاغتصاب والتحرش والايذاء الجنسي سواء في المنزل او في مكان العمل.

وتطرق مندوب الامم المتحدة في طهران، الى نماذج الاغتصاب التي تعرضت لها النساء خلال العام 2014 ؛ مشيرا الى اختطاف الفتيات في نيجيريا على يد بوكو حرام وعمليات الاغتصاب والاستعباد التي تعرضت له النساء على يد داعش في العراق.

ولفت لويس الى أن الكثير من النساء اللاتي يتعرضن الي الايذاء والعنف لا يتقدمن بشكاوى، وبالتالي لا أحد يسمع ويرى ما يجري لهن.

 

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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