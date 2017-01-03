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رقم الخبر: 184058 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 15:55 الاقسام: عربيات  
السلطات البحرينية تعتقل 30 شخصاً في منطقة بني جمرة

السلطات البحرينية تعتقل 30 شخصاً في منطقة بني جمرة

أفادت مصادر المعارضة البحرينية باعتقال سلطات المنامة نحو 30 شخصاً في منطقة بني جمرة، فيما شهدت العديد من المناطق البحرينية صدامات بين قوات النظام والمتظاهرين.

حملة المداهمات والاعتقالات العشوائية التي شنها النظام البحريني خلال الأيام القليلة الماضية في عدد من القرى والبلدات إضافة لاقتحام قواته المبنى رقم اثنين في سجن جو المركزي كانت محل إدانة ائتلاف 14 من فبراير، معرباً عن قلقه البالغ على سلامة المعتقلين السياسيين في السجن.

وحذر الائتلاف النظام من مغبة التمادي في جرائمة بحق معتقلي الرأي معتبراً أن حملة المداهمات والاعتقالات وتعطيل مصالح المواطنين تؤكد حالة التخبط التي يعيشها النظام من خلال محاولته التغطية على فشله وعجزه أمام الحراك الشعبي المستمر.

هذا الموقف جاء بالتزامن مع الحراك الشعبي في فعالية "قادمون يا سترة" تنديداً بالحصار الخانق الذي يفرضه النظام على أهالي منطقة الدراز، وكان آخره إغلاق كافة المنافذ، ومنع الأهالي الدخول والخروج في سيارتهم.

وقمع النظام التظاهرات السلمية بالقنابل الغازية السامة سرعان ما تحول المشهد في النويدرات إلى مواجهات حادة حيث تظهر المشاهد صمود المتظاهرين في المواجهات رغم القمع الشديد لقوات النظام.

أما الحشود الشعبية المرابطة أمام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم غرب العاصمة المنامة تواصل اعتصامها، منددة بقرار النظام إسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم ومحاكمته.

الشعارات التي رددها المحتجون نددت بالحصار الذي يفرضه النظام على أهالي المنطقة رافعين صور الشيخ قاسم في تعبير عن تمسكهم بالمرجعية الدينية في البحرين، واعتبروا أن سياسة اعتقال العلماء ومحاكمتهم لن تجدي نفعاً أمام إرادة الشعب في التمسك بمطالبه المحقة والمشروعة، وطالبوا النظام بالعودة عن قرار إسقاط الجنسية عن آية الله قاسم والإفراج عن العلماء والمعتقلين في السجون.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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