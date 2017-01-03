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رقم الخبر: 184057 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 15:48 الاقسام: اقتصاد  
ايران تصدر مليارا و743 ميليون دولار من البضائع من حدود مهران الى العراق

ايران تصدر مليارا و743 ميليون دولار من البضائع من حدود مهران الى العراق

أعلن مساعد الشؤون التجارية بدائرة الصناعة والتجارة والمناجم في محافظة ايلام (غرب) جميل شوهاني عن تصدير ما قيمته مليارا و743 مليونا 214 ألفا و826 دولارا من البضائع عبر منفذ مهران الحدودي الى العراق خلال الاشهر التسعة الأخيرة.

وأشار شوهاني في حديث لمراسل ارنا الى ارتفاع حجم صادرات محافظة ايلام وسائر جمارك البلاد نحو 78 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

واضاف أن 453 مليونا و 676 ألفا و847 دولارا كانت قيمة البضائع التي تم تصديرها من محافظة ايلام مما يشير الى ارتفاع بلغ 4 بالمئة عما كان عليه سابقا فيما بلغت قيمة الصادرات من سائر الجمارك الي العراق مليارا و 289 مليونا و 537 الفا و979 دولارا بزيادة نحو 139 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال ان الصادرات عبر مهران شملت المواد الانشائية والمنتجات المعدنية والزراعية والبلاستيكية والسيارات وقطع غيار السيارات والمواد البتروكيماوية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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