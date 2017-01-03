  • الثلاثاء ٤ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الثلاثاء , يناير 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184056 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 15:38 الاقسام: محليات  
قائد الثورة الاسلامیة یعزي بوفاة حجة الإسلام شرعي

قائد الثورة الاسلامیة یعزي بوفاة حجة الإسلام شرعي

عزى قائد الثورة الإسلامیة آیة الله العظمى السید علي الخامنئي بوفاة العالم الدیني حجة الاسلام الشیخ محمد علي شرعي.

وجاء في برقیة التعزیة لسماحة قائد الثورة الاسلامیة بمناسبة وفاة حجة الاسلام شرعي: 'أعزي أسرة العالم المجاهد حجة الإسلام والمسلمین الحاج الشیخ محمد علي شرعي رحمه الله، وذویه ومحبیه لمناسبة رحیله'.

وأكد قائد الثورة الاسلامیة على أن 'حجة الاسلام محمد علي شرعي كان عالما مثابرا وصادقا أفنى عمره الشریف في سبیل خدمة الإسلام والثورة والشعب وقدم نجله، طالب العلوم الدینیة الشاب شهیدا؛ رحم الله الفقید وحشره مع أولیائه الأطهار إن شاء الله'.

وتوفی حجة الاسلام محمد علي شرعي المدیر السابق للحوزات العلمیة الخاصة للنساء، عضو رابطة مدرسي حوزة قم العلمیة، یوم الأحد الماضي (1 كانون الثاني/ینایر) في مدینة مشهد المقدسة، عن عمر ناهز 81 عاماً.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2455 sec