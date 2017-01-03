وجاء في برقیة التعزیة لسماحة قائد الثورة الاسلامیة بمناسبة وفاة حجة الاسلام شرعي: 'أعزي أسرة العالم المجاهد حجة الإسلام والمسلمین الحاج الشیخ محمد علي شرعي رحمه الله، وذویه ومحبیه لمناسبة رحیله'.

وأكد قائد الثورة الاسلامیة على أن 'حجة الاسلام محمد علي شرعي كان عالما مثابرا وصادقا أفنى عمره الشریف في سبیل خدمة الإسلام والثورة والشعب وقدم نجله، طالب العلوم الدینیة الشاب شهیدا؛ رحم الله الفقید وحشره مع أولیائه الأطهار إن شاء الله'.

وتوفی حجة الاسلام محمد علي شرعي المدیر السابق للحوزات العلمیة الخاصة للنساء، عضو رابطة مدرسي حوزة قم العلمیة، یوم الأحد الماضي (1 كانون الثاني/ینایر) في مدینة مشهد المقدسة، عن عمر ناهز 81 عاماً.