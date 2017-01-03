يعتبر الشغل الشاغل للكثير من النساء، هو الحصول على بشرة نقية ونضرة طوال الوقت، فإذا كنت ممن يحلمن بإطلاله مميزة وبشرة نضرة اليك المكون السحري والذي يعد بمثابة معجزة العناية بالبشرة، ألا وهو«مكعبات الثلج».

إليكم ابرز الفوائد لمكعبات الثلج على بشرتك: يساعد الثلج في تضيق المسام، بالإضافة إلى شد الجلد والتخلص من ترهل جلد الوجه. يساعد من التخلص من انتفاخ الوجه. له القدرة في القضاء على الهالات السوداء تحت العين. يساعد في القضاء على التخلص من انتفاخ العيون عند الاستيقاظ. يعالج بثور الوجه المزعجة، مما يقلل الحكة والالتهابات.